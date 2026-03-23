پیام تبریک پزشکیان به سران کشورهای حوزه تمدنی نوروز؛
دولتهای دوست، برادر و مسلمان در برابر ظلم تاریخی علیه سرزمین باستانی ایران بیتفاوت نباشند
رئیسجمهور در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن نوروز باستانی به سران کشورهای حوزه تمدنی نوروز، از دولتهای دوست، برادر و مسلمان خواست در مقابل ظلم تاریخی تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه سرزمین باستانی ایران بیتفاوت نباشند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک فرارسیدن نوروز باستانی به سران کشورهای حوزه تمدنی نوروز، تصریح کرد: نوروز، میراث مشترک فرهنگی و گرامیداشت آن در مناطق وسیعی از جهان، سنت کهن و باستانی ماست که الهامبخش مردم برای نو شدن افکار و اندیشهها و گذار از بغضها و کینهها و تعمیق دوستیها و مهربانیهاست.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ملت پرافتخار ایران در طول یک سال گذشته دو بار مورد هجوم و تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و در ایام منتهی به نوروز شاهد تداوم جنایات آشکار، کشتار غیرنظامیان و کودکان و بمباران بیمارستانها، اماکن فرهنگی و ابنیه تاریخی است افزود: البته با استواری و سلحشوری خیرهکننده از استقلال، حاکمیت ملی و سرزمین باستانی خود دفاع میکند. در این شرایط، از دولتهای دوست، برادر و مسلمان انتظار میرود در مقابل این قانونشکنی بیمحابا و ظلم تاریخی بیتفاوت نباشند.
پزشکیان همچنین ابراز امیدواری کرد که به میمنت این بهار و سال نوی خورشیدی، بشریت بتواند با تکیه بر آموزههای متعالی الهی و انسانی، صلح، دوستی و آرامش را در همه دنیا گسترش داده و بیعدالتی و نابرابری را از چهره جهان پاک نماید.