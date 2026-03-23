نامه رییس سازمان ثبت اسناد به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)
رئیس سازمان ثبت در نامهای به مدیرکل وایپو با ابراز نگرانی از اقدامات تجاوزکارانه و عملیات نظامی غیرقانونی» ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار محکومیت این اقدامات شد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی، رئیس مرجع ملی مالکیت فکری وایپو، در نامهای رسمی به «دارن تانگ» مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) نسبت به «اقدامات تجاوزکارانه و عملیات نظامی غیرقانونی» ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار واکنش قاطع این نهاد بینالمللی شد.
رئیس مرجع ملی مالکیت فکری وایپو در این نامه تأکید کرده است: اینگونه تجاوزها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل و حاکمیت ملی دولتهاست که نه تنها صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند، بلکه مستقیماً به چشمانداز جهانی علم، فناوری و نوآوری لطمه میزند.
بابایی با اشاره به جایگاه وایپو به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه مالکیت فکری و نوآوری، یادآور شده است که این سازمان «نقش مهمی در ایجاد محیطی امن، باثبات و عاری از تهدید برای رشد خلاقیت، نوآوری و توسعه علمی» بر عهده دارد و هرگونه توسل به زور و نقض حاکمیت کشورها با روح منشور ملل متحد و همکاری صلحآمیز میان دولتها در تعارض است.
وی خاطرنشان کرد: تجربههای گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ و نیز مباحث مطروحه در آخرین مجمع عمومی وایپو، نشان داده است که تداوم اقدامات خصمانه علیه ایران با امنیت و ثبات لازم برای توسعه علم و فناوری در تعارض جدی است و این وضعیت، نظام بینالمللی مالکیت فکری را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
رئیس اندیشکده بینالمللی مطالعات راهبردی تدبیر در ادامه، از مدیرکل وایپو خواسته است تا در چارچوب مأموریت و اختیارات این سازمان، «بر ضرورت ایجاد و حفظ محیطی امن و باثبات برای توسعه علمی، فناورانه و نوآورانه» تأکید کرده و در عین حال، در مجمع عمومی وایپو صراحتاً تجاوزهایی را که امنیت و همکاری بینالمللی در حوزه مالکیت فکری و نوآوری را به خطر میاندازد، محکوم کند.
بابایی همچنین پیشنهاد کرده است که محکومیت رسمی این اقدامات در سطح مجمع عمومی وایپو اعلام شود تا پیام روشنی در حمایت از اصول حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت دولتها و ضرورت پاسداری از چشمانداز جهانی علم و فناوری» به جامعه بینالمللی ارسال شود.
وی در پایان خطاب به مدیرکل وایپو تأکید کرد: انتظار میرود وایپو، با توجه به مسئولیت خطیر خود در صیانت از بستر جهانی نوآوری، در برابر هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه امنیت علمی و فناورانه کشورها سکوت نکند و با موضعگیری روشن، از حقوق ملت ایران و سایر ملتهایی که هدف چنین تجاوزهایی قرار میگیرند، حمایت کند.
حسن بابایی
رئیس مرجع ملی مالکیت فکری وایپو
و رئیس اندیشکده بینالمللی مطالعات راهبردی تدبیر