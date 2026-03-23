هشدار نمایندگی ایران نزد سازمان ملل در وین درباره تهدیدات ترامپ

در این بیانیه آمده است: مقامات آمریکایی به‌طور علنی تهدید به حمله به یک نیروگاه هسته‌ای می‌کنند! این، نقض جدی و اساسی هنجارهای بین‌المللی است که هرگونه حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: در صورت انجام، این امر اثرات منفی مخرب و طولانی‌مدتی بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست در منطقه خلیج فارس و فراتر از آن خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به سرعت در محکوم کردن این تهدیدها و یادآوری پیامدهای فاجعه‌بار چنین اقدامات خطرناکی به ایالات متحده اقدام کند.

نمایندگی ایران افزود: تمام اقدامات متجاوزان به‌طور قطع نقض جدی و آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل و همچنین هنجارهای حقوق جنگ است. بنابراین، مستلزم مسؤولیت کامل بین‌المللی آنها در قبال اقدامات غیرقانونی بین‌المللی‌شان است و آنها مسؤول تمام پیامدهای ناشی از آن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در داخل یا خارج از منطقه خلیج فارس هستند.