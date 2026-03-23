هشدار نمایندگی ایران نزد سازمان ملل در وین درباره تهدیدات ترامپ

نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل در وین تاکید کرد که اقدامات متجاوزان به‌طور قطع نقض جدی و آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

به گزارش ایلنا، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین در بیانیه‌ای به تهدید رئیس جمهور آمریکا برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: مقامات آمریکایی به‌طور علنی تهدید به حمله به یک نیروگاه هسته‌ای می‌کنند! این، نقض جدی و اساسی هنجارهای بین‌المللی است که هرگونه حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: در صورت انجام، این امر اثرات منفی مخرب و طولانی‌مدتی بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست در منطقه خلیج فارس و فراتر از آن خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به سرعت در محکوم کردن این تهدیدها و یادآوری پیامدهای فاجعه‌بار چنین اقدامات خطرناکی به ایالات متحده اقدام کند.

نمایندگی ایران افزود: تمام اقدامات متجاوزان به‌طور قطع نقض جدی و آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل و همچنین هنجارهای حقوق جنگ است. بنابراین، مستلزم مسؤولیت کامل بین‌المللی آنها در قبال اقدامات غیرقانونی بین‌المللی‌شان است و آنها مسؤول تمام پیامدهای ناشی از آن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در داخل یا خارج از منطقه خلیج فارس هستند.

