مدیریت و کنترل آمد و رفت تنگه هرمز ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا،علی مطهری با بیان این که مهمترین اهرم فشار ما همین مدیریت و کنترل آمد و رفت تنگه هرمز است که ان شاءالله این کار را ادامه خواهیم داد، گفت:یعنی حتی اگر جنگ هم به اتمام برسد حتماً یک ساز و کار منطقه ای بین ایران و عمان شکل خواهد گرفت که از این به بعد رفت و آمد کشتی ها و نفتکش ها به شکل سابق نباشد.

وی افزود: ایران حق دارد که عوارضی را دریافت کند، در سایر تنگه هایی که در دنیا هست نیز چنین سازو کاری وجود دارد و قانون بین المللی هم دارد؛ ما می توانیم این کار را ادامه بدهیم، همین الان می‌توانیم به کشورهایی که دشمن ما نیستند اجازه عبور بدهیم و عوارضی هم دریافت کنیم و بعداً هم این کار را ادامه بدهیم.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز الان به طور کامل بسته نیست و مدیریت و کنترل می شود. ایران به برخی اجازه می دهد و به برخی از کشورها اجازه عبور نمیدهد. طبیعتا به دشمن آمریکایی و اسراییلی چنین اجازه‌ای داده نخواهد شد.

وی در توصیف شهید لاریجانی گفت: شهید لاریجانی بسیار با تدبیر و عاقل و معتدل بود و علی‌رغم بی‌مهری‌هایی که به ایشان شد و دوبار رد صلاحیت شد، ضمن اینکه می‌خواست حق خود را بگیرد، مراقب بود آسیبی به نظام جمهوری اسلامی وارد نشود و در شرایط سختی مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفتند؛ در حالی که بعد از جنگ ۱۲ روزه هرکسی که این امر را قبول میکرد احتمال ۹۰ درصد می‌داد که به شهادت برسد و کار خطرناکی را قبول کردند.‌

مطهری درخصوص تهدید ترامپ‌ گفت : فکر می‌کنم موضعی که مسئولان و نیروهای مسلح ما در مقابل تهدید ترامپ اتخاذ کردند، تا حد زیادی بازدارنده است؛ علتش هم این است که ما تاکنون هر چه که اعلام کردیم را عمل کردیم؛ لذا آنها احساس می‌کنند که اگر دست به چنین جنایتی بزنند، ایران همه نیروگاه های برق و زیرساخت‌های انرژی اسرائیل و کشورهایی از خلیج فارس که با آمریکا همکاری می‌کنند و پایگاه ها را در اختیار آمریکا قرار دادند، را حتما هدف قرار خواهد داد؛ لذا فکر می کنم آنها به هر حال ملاحظاتی خواهند داشت.

مطهری گفت: شخصا معتقدم که تهدید ترامپ شاید یه نوع فریب باشد یعنی به نظر می‌آید که هدف اصلی آنها اشغال جزیره خارک و جزایر سه گانه باشد و بعد یک اعلام پیروزی کنند و مثلا جنگ را به این شکل تمام کنند. اگر این موضوع هم اتفاق بیفتد معتقدم که تلفات زیادی خواهند داد و این تلفات زیاد برای آنها مایه سرشکستگی و به معنی شکست آنها خواهد بود.

انتهای پیام/