دو پهپاد رزمی انتحاری توسط نیروی دریایی ارتش منهدم شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ دو فروند پهپاد رزمی انتحاری ارتش تروریست آمریکا پیش از حمله به یگان‌های نیروی دریایی در بندرعباس، با واکنش سریع و دقیق سامانه‌های پدافندی نیروی دریایی ارتش کشف، شناسایی، رهگیری و منهدم شد.

با احتساب این دو فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۲۹ فروند رسید.

