رضایی:

سرنوشت میدان جنگ با توئیت‌های ترامپ مشخص نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برای تحلیل جنگ نباید به توییت‌ها و عربده‌کشی‌های ترامپ و نتانیاهو نگاه کرد زیرا نتیجه این نبرد در میدان مشخص می‌شود.

به گزارش ایلنا،ابراهیم رضایی روز دوشنبه در تجمع مردمی بیعت با ولایت شهر دالکی شهرستان دشتستان اظهار کرد: ترامپ که می‌گفت ما بزرگترین و قوی‌ترین ارتش دنیا را داریم، امروز به دیگر کشورها التماس می‌کند که به کمک آنها بیایند و کسی هم به او کمک نمی‌کند چون می‌دانند اگر آمدند به سرنوشت شوم سربازان آمریکا و صهیونیست‌ها دچار می‌شوند.

وی ادامه داد: در جنگ رمضان شهر دالکی با تقدیم سه شهید پیشتاز در خلق حماسه و مقاومت در جنگ با دشمن آمریکایی - صهیونی است.

وی بیان کرد: سردار شهید اسماعیل احمدی فردی متواضع، پارسا و متقی و در عین حال فرمانده و سرداری نخبه، شجاع، کاربلد و موثر بود

رییس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: سردار شهید احمدی در کنار مسوولیت سخت و مهم خود، هیچ وقت از یاد مردم هم غافل نبود و همیشه در کنار مردم بود و جانش را برای ولایت، مردم، انقلاب اسلامی و ایران تقدیم کرد.

وی عنوان کرد: دشمن با چپاول کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده امنیت به آنها داده بود ولی امروز از تامین امنیت سفارت‌خانه‌ها و پایگاه‌های خودشان هم در این کشورها عاجز هستند.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه‌های پدافند دشمن از بین رفته و حداقل فاصله ناوها و ناوشکن‌های دشمن از آب‌های سرزمینی ما بیش از یک‌ هزار کیلومتر است و جرات نمی‌کنند نزدیک شوند.

