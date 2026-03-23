به گزارش ایلنا، متن بیانیه شورای دفاع به شرح زیر است:

«فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل مااعتدی علیکم

همانگونه که در مقابله به مثلِ حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز، مجتمع هسته‌ای دیمونا هدف قرار گرفت و قبل از آن پای‌بندی و عزم ایران به اصل قرآنی "مقابله به مثل" در پاسخ به زیرساخت‌های انرژی در عسلویه به اثبات رسید، شورای دفاع بر تعهد خود در خصوص پاسخ قاطع و ویرانگر به هرگونه تعرض به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی نیز تاکید و بر اجرای بدون تاخیر آن اصرار می‌ورزد.

همچنین یادآور می‌شود که هرگونه تلاش دشمن برای تعرض به سواحل یا جزایر ایرانی، سبب خواهد شد که به طور طبیعی و بنا به رویه رایج نظامی، کلیه‌ی معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل با انواع مین‌های دریایی از جمله مین‌های شناگر قابل رهاسازی از سواحل، مین‌ریزی شود، که در آن صورت عملاً کل خلیج‌فارس برای مدت‌های طولانی وضعیتی مشابه تنگه هرمز را پیدا خواهد کرد و این‌بار در کنار تنگه‌ی هرمز، کل خلیج فارس در عمل مسدود خواهد شد و مسئولیت آن به‌عهده‌ی تهدید کننده خواهد بود.

سابقه‌ی شکست بیش از ۱۰۰ فروند مین‌روب برای پاکسازی تعداد محدودی مین دریایی در دهه‌ی ۶۰ هنوز از خاطره‌ها محو نشده است.

تنها راه عبور از تنگه‌ی هرمز برای کشورهای غیر متخاصم، هماهنگی با ایران است و همه‌ی ملت ایران، نیروهای مسلح و مسئولین، بر اجرای فرمان رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، تا پای جان ایستادگی خواهند نمود.»

