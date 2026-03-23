به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به موضع‌گیری دبیرکل ناتو در رد ادعای اخیر مقامات رژیم صهیونیستی درباره تهدید موشکی ایران برای اروپا، در شبکه ایکس نوشت:

«اینکه حتی فردی مثل دبیرکل ناتو (که خود را به‌خاطر اعمال فشار بر اعضای ناتو جهت حمایت از جنگ غیرقانونی آمریکا-اسرائیل علیه ایران بدنام کرده است) هم از تایید جدیدترین دروغ اسرائیلی‌ها خودداری می‌کند، بسیار معنادار است: همه دنیا از شنیدن داستان‌سرایی‌های مبتنی بر پرچم دروغین، به ستوه آمده است».

لازم به ذکر است در دو روز گذشته مقامات اسرائیلی با طرح ادعای رهگیری موشک ایرانی به سمت پایگاه نظامی انگلیس در دیه گو گارسیا، برنامه موشکی ایران را خطری برای قاره اروپا معرفی کرده بودند. دبیر کل ناتو، صراحتا این ادعای مقامات رژیم صهیونیستی را مردود دانسته است.

