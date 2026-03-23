به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی در این دستور تصریح کرده است: در سطح استان، بازرسی استانداری‌ها و همچنین فرمانداران در سطح شهرستان بر نحوه رسیدگی به موضوعات حمل و نقل، اسکان، سوخت، کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم، نظارت لازم را داشته باشند.

وزیر کشور با اشاره به شرایطی که جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی ایجاد کرده و برخی از مردم پیش از تعطیلات نیز به سفر رفته بودند، تأکید کرد: در برخی استان‌ها اسکان اضطراری مسافران در اولویت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه مدیران اجرایی استانی از قبل سازوکارهای لازم برای میزبانی شایسته را تدارک دیده‌اند، اما برای اطمینان خاطر مسافران نوروزی و رفع مسائل یا مشکلات احتمالی به ویژه در استان‌های مسافرپذیر، از ظرفیت‌هایی که ستاد سفرهای نوروزی فراهم کرده‌ است، به‌شکل بهینه استفاده شود.

