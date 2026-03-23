به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز یک‌شنبه دوم فروردین‌ماه، با به‌کارگیری پهپادهای انهدامی آرش-۲ در دو جبهه‌یِ صنایع هوافضای صهیونیست‌ها در مجاورت پایگاه هوایی بن‌گوریون، و محل استقرار هواپیماهای شناسایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در منطقه را، آماج حملات پهپادی خود قرار دادند.

«موج هفتاد و چهارم» عملیات وعده‌صادق۴ با رمز «یا امیرالمومنین علیه السلام»، علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی، در ادامه سناریوهای از پیش طراحی‌شده‌ی بازی جنگ، با تاکتیک‌های جدید و سامانه‌های ارتقا‌یافته اجرا شد.

پایگاه‌ ملک سلطان آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا و لانه تروریست‌های کومله، در ادامه ضربات برق‌آسا روزهای گذشته، زیر ضرب موشک‌های عماد، فاتح و قیام، و پهپادهای تهاجمی قرار گرفتند.

پایگاه‌های نظامی و مراکز امنیتی در تل‌آویو، پِتَخ‌تیکوا، حُلُن و رامات‌گان نیز از صبح روز یک‌شنبه، در پی اصابت مستقیم موشک‌های خیبرشکن، قدر و خرمشهر۴، قدرتمندانه منهدم شدند.

ساعاتی پیش موج هفتاد و پنجم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» علیه اهداف صهیونیستی و آمریکایی اجرا شد. در این موج، براساس شناسایی انجام‌شده توسط یگان‌های اطلاعات عملیات، مکان‌های استقرار جدید نظامیان و اختفای ارتشیان صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی، هدف قرار گرفتند.

پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج، که از محل‌های اصلی استقرار و عملیات هوایی متجاوزان آمریکایی علیه ایران است نیز، با موشک‌های بالستیک مورد هدف قرار گرفت.

به نظامیان تروریست صهیونی و آمریکایی هشدار داده می‌شود که به‌طور کامل، تحت رصد یگان‌های اطلاعات عملیات نیروهای مسلح ما هستند و مخفی‌شدن آن‌ها در شهرک‌ها، همچون مخفی‌شدن آن‌ها در یک شهرک در آراد هم، به‌دلیل اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح، موجب نجات جان آن‌ها نمی‌شود.

سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام، فروپاشی شبکه پدافند چندلایه آمریکایی-صهیونی در منطقه غرب آسیا و اختلال در سامانه پشتیبانی تسلیحات آمریکا، در پی تدابیر و ضربات نیروهای مسلح ایران به دشمنان متخاصم، معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داده است.

عصبانیت و استیصال جنگ‌افروزان آمریکایی و صهیونیستی، قابل‌پیش‌بینی بود و پیشتر نسبت به باتلاق جنگ برای آمریکا و رژیم‌صهیونیستی، و جنگ منطقه‌ای و فراگیر، هشدار داده بودیم.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

