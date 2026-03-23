بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سیاست‌مداران خبیث و کودک‌کُش آمریکایی-صهیونی در فاصله‌ای دور از منطقه، لفاظی می‌کنند و نظامیان و سربازان خود و مردم مسلمان منطقه را سپر بلای سیاست‌های غلط خود کرده‌اند و به‌طور مستمر، ایران قدرتمند را تهدید می‌کنند.

شما در قبال مردم آمریکا باید پاسخ‌گو باشید، زیرا با سیاست‌های غلط شما، سربازان آمریکایی، روزانه در جنگی که راه انداخته‌اید، قتل‌عام می‌شوند و در خون خود می‌غلتند، و شما از اطلاع‌رسانی آمار واقعی کشته‌ها و مجروحان به ملت آمریکا و خانواده آن‌ها، پرهیز، و اخبار جنگ را به‌شدت سانسور می‌کنید.

اگر ارتش جنایتکارتان، آمار واقعی کشته‌ها و مجروحان را درست و به‌موقع، اطلاع‌رسانی کند، ضمن از‌هم‌پاشیدن شیرازه‌ی ارتش بزدل و ترسوی شما و عدم‌تبعیت سربازانتان از فرماندهان خود، با مقابله سرسخت مردم خود در آمریکا روبه‌رو خواهید شد، و به شما اجازه نخواهند داد که فرزندان آن‌ها را به کام مرگ بفرستید.

سیاست‌مداران! به‌خصوص ترامپ، رئیس‌جمهور بی‌خرد آمریکا! نمی‌توانید با سیرک‌های رسانه‌ای، دستاوردی برای این جنگ و تجاوزی که به ایران مقتدر کردید، داشته باشید.

به میادین و خیابان‌های ایران مقتدر و غیرتمند در تمام شهرها و روستاها بنگرید. جز زیبایی، افتخار، مقاومت و اقتدار، چیز دیگری نمی‌بینید.

قطره‌قطره‌ی آب‌های خلیج همیشه فارس، همچون ذره‌ذره‌ی شن‌های طبس، به امر خداوند متعال یاری‌گرِ رزمندگانِ مسلمانی شده‌اند، که سیلی‌های معجزه آن‌ها را در این جنگ، هر روز تجربه می‌کنید و بدانید دست خدا، بالاتر از همه‌ی دست‌هاست.

هم ارتش‌تان، هم تجهیزاتتان و هم سلاح‌های پیشرفته‌تان را در این جنگی که به پا کردید، تحقیر کردید و قدرت کاذبی که شعارش را می‌دادید، در ذهن جهانیان، بی‌اعتبار کردید و این، بزرگ‌ترین پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران و ملت قهرمان ما، به‌عنوان خط مقدم مسلمانان جهان در برابر خوی تجاوزگری و قلدری شماست، و البته این مسیر، تا رسیدن به قله پیروزی، ادامه خواهد داشت.

شما جنگ با ملت غیرتمند و نیروهای مسلح مقتدر ایران را، با فیلم‌های ساخته و پرداخته هالیوودی و قهرمانان خیالی، اشتباه گرفته‌اید و با محاسبات غلط، تجاوز را آغاز کردید.

شاید این همه شکست، در تصورتان هم نمی‌گنجید.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم