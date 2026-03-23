این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم

رییس جمهور دروغگو، تروریست و کودک‌کش آمریکا مدعی شده است که سپاه پاسداران قصد دارد آب شیرین کن های منطقه را بزند و مردم کشورهای منطقه را به زحمت بیاندازد.



اولا این ارتش متجاوز و ضد مردمی آمریکاست که جنگ را با کودک کشی و قربانی کردن صد وهشتاد کودک دبستانی آغاز کرده است و تاکنون پنج زیرساخت آبرسانی از جمله آبشیرین کن جزیره قشم را هدف قرار داده؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون چنین کاری را انجام نداده است.



ثانیا این رییس جمهور تروریست و کودک‌کش آمریکاست که تهدید به حمله به نیروگاه های برق ایران کرده و طبیعی است که حمله به برق بسیاری از خدمات انسانی مانند بیمارستانها، پستهای امداد، شبکه آب و آبشیرین کن ها را مختل خواهد کرد و کار غیر انسانی است. کاری که ما کرده‌ایم ابلاغ تصمیم ما است که در صورت حمله به نیروگاه های برق ، ایران در اقدامی تلافه جویانه نیروگاه های برق رژیم اشغالگر و نیروگاه های برق کشورهای منطقه که به پایگاه های آمریکا برق رسانی می کنند و همزمان زیرساخت های اقتصادی و صنعتی و انرژی که آمریکایی ها سهامدار آن هستند را هدف قرار خواهد داد. شک نکنید که این کار را خواهیم کرد.



شما بیمارستان ما را زدید ما چنین کاری نکردیم، مراکز امداد ما را زدید چنین کاری نکردیم، مدارس ما را زدید ما چنین نکردیم اما برق را بزنید برق را خواهیم زد‌.



ما مصممیم هر تهدیدی را در همان سطح که در تراز بازدارندگی ایجاد میکند پاسخ دهیم و انشاءالله این کار را خواهیم کرد. آمریکا قابلیتهای ما را نمی شناسد و در میدان خواهد دید.



و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم