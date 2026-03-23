«ترس» سزای هر دشمنی که به امنیت مردم ما نگاه سود داشته باشد

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی ویدئویی تصریح کرد: نظامیان دشمن، همان‌ها که فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت، از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سود داشته باشد.