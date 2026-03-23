سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

«ترس» سزای هر دشمنی که به امنیت مردم ما نگاه سود داشته باشد

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: نظامیان دشمن ترسی را در سلول سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت، از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سود داشته باشد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی ویدئویی تصریح کرد: نظامیان دشمن، همان‌ها که فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت، از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سود داشته باشد.

 

وی همچنین در ادامه‌ی این پیام، به زبان انگلیسی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت:

!Hey Trump

.You are fired! You are familiar with this sentence

.Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of khatamolanbia

