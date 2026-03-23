پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به مسلمانان منطقه و مردم فلسطین
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی خطاب به مسلمانان منطقه و مردم فلسطین تصریح کرد: با شما پیمان میبندیم که در مسیر مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی، در کنار شما استوار بمانیم تا حق به اهلش نائل گردد و فلسطین عزیز، آزاد و سرافراز به صاحبان اصلیاش بازگردد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به زبان عربی خطاب به مسلمانان منطقه و مردم فلسطین و به ویژه غزه با بیان اینکه «امروز از جمهوری اسلامی ایران با شما سخنی صادقانه و برخاسته از دل میگوییم؛ سخنی از وفاداری، محبت و اخوت»، عنوان کرد: امت اسلامی و ملت فلسطین همواره در وجدان مردم ایران اسلامی زنده بوده است و نام آن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، همانند پرچمی برای حقی که هرگز سقوط نمیکند و برای ملتی که سختیها هر قدر سنگین باشند، توان فرسودنش را ندارند و حوادث هر اندازه سهمگین شوند، ارادهاش را درهم نمیشکنند، در آگاهی ما نقش بسته است.
وی افزود: به شما میگوییم که ما امروز تنها برای دفاع از خود نمیجنگیم و نه فقط برای خونخواهیِ شهدای خویش، بلکه برای دفاع از مظلومیت امت اسلامی و ملت فلسطین و شهدای آن نیز که سهمی استوار و ریشهدار در این موضع دارند. فلسطین هرگز مسئلهی یک ملت بهتنهایی نبوده است؛ بلکه همواره و همچنان و تا همیشه، مسئلهی کرامت، حق و عدالت، و مسئلهی همهی امت اسلامی بوده و خواهد بود.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) خطاب به امت اسلام و مردم فلسطین تاکید کرد: گمان مبرید که در این میدان مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی تنها هستید؛ ما با شماییم، بر عهدی که دگرگون نمیشود و بر موضعی که سست نمیگردد. شما ملت بازگشت و کرامتید؛ ملتی که میداند چگونه صبر کند، چگونه پایدار بماند و چگونه حق خود را نسل به نسل پاس بدارد. با شما پیمان میبندیم که در این مسیر در کنار شما استوار بمانیم تا حق به اهلش نائل گردد و فلسطین عزیز، آزاد و سرافراز به صاحبان اصلیاش بازگردد.