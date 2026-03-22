روایت یوسف پزشکیان از ضربه ایران به تأسیسات هستهای رژیم صهیونیستی
فرزند و مشاور رئیسجمهوری با اشاره به عبور موشکهای ایران از سامانه پدافندی دیمونا، نوشت: نمیدانم چرا آمریکاییها متوجه نبودند ایران علیالاصول مشکل فنی در ساخت بمب هستهای نداشته، مشکل انگیزه و اعتقاد داشته؛ یعنی میتوانست بسازد ولی نمیخواست بسازد.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود درباره روز بیستوسوم جنگ، نوشت:
«امروز خبر خاصی نیست. روز با صحبت تلفنی و دیدار با اقوام نزدیک، خرید وسایل ضروری منزل و یک دیدار دوستانه به انتها رسید.
بعضی فعالان رسانهای درباره تاخیر در ابلاغ حکم سرپرستی وزارت اطلاعات و دبیری شعام اظهار نگرانی کردهبودند.
اولا که تشکر میکنیم که نگران امنیت کشور هستند و مواظبند کاری زمین نماند. ثانیا آقای طباطبایی در توییتی توضیح دادند که سرپرست مشخص شده و دارد کارش را انجام میدهد. به وقت مقتضی اطلاعرسانی بیشتر هم انجام خواهد شد.
مهمترین خبر از دیروز این بود که اسرائیل از عبور موشکهای ایران از سامانه پدافندی دیمونا متعجب شده است. خب این از چند بعد اهمیت دارد و جنگ را وارد فاز دیگری میکند.
اول- کسانی که فکر میکردند بمب هستهای بازدارندگی میآورد، دهانشان بسته میشود. چون وقتی تاسیسات هستهای اسرائیل در دسترس است، باید همان بازدارندگی را ایجاد کند.
دوم- نمیدانم چرا آمریکاییها متوجه نبودند که ایران علیالاصول مشکل فنی در ساخت بمب هستهای نداشته، مشکل انگیزه و اعتقاد داشته. یعنی میتوانست بسازد ولی نمیخواست بسازد.
سوم- هر کاری که بکنیم، دیر یا زود به خودمان برمیگردد. این قانون طبیعت و نظام خلقت است. این ناموس عالم است.
- وقتی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران حمله میکند، یعنی «حمله به تاسیسات هستهای مجاز است»؛ اگر آمریکا و اسرائیل از بمب هستهای استفاده کنند، یعنی «استفاده از بمب هستهای مجاز است». وقتی شما سنت ناشایستی را مشروعیت ببخشی، دیگر نمیتوانی جلوی انجام آن توسط دیگران را بگیری.
- همین قانون است که میگوید اگر شما زیرساختها و تاسیسات زیربنایی را بزنی، یعنی «ای مردم دنیا، زدن زیرساختها مجاز است». خب تبعات این کار به خود شما برمیگردد. نمیتوانی بگویی من برق تو را میزنم اما تو نباید برق مرا بزنی.
حسن ختام ما باشد آیه ۴ سوره عنکبوت:
أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِینَ یَعْمَلُونَ ٱلسَّیِّـَٔاتِ أَن یَسْبِقُونَاۚ سَآءَ مَا یَحْکُمُونَ
آیا آنان که مرتکب زشتیها میشوند، پنداشتهاند که میتوانند بر ما پیشی گیرند؟ چه بد داوری میکنند.»