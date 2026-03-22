بیانیه وزارت خارجه درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد همانطور که بارها تصریح شده، تنگه هرمز مسدود نیست و تردد دریایی در تنگه هرمز متوقف نشده است و دریانوردی در تنگه هرمز با رعایت تدابیر ضروری اتخاذ شده و ملاحظات ناشی از وضعیت جنگی ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز به شرح ذیل است:
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دولتی مسئول و پایبند به اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، همواره اصل آزادی کشتیرانی و امنیت و ایمنی دریانوردی را محترم شمرده و در طول سالیان متمادی برای پاسداری از این اصول در پهنههای دریایی منطقه، از جمله خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، کوشیده است. بدیهی است احترام به این اصول در عمل، از جمله عبور از تنگه هرمز، جز در پرتو احترام به حاکمیت و حقوق حاکمیتی دولت ساحلی، قابل تصور نیست.
متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، که ناقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع توسل به زور است، وضعیتی خطرناک بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تحمیل شده که آثار آن بهطور مستقیم ایمنی و امنیت دریانوردی و کشتیرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع علیه طرفهای متجاوز، علاوه بر هدف قرار دادن پایگاهها و امکانات نظامی آمریکا در منطقه، مجموعه تدابیری را برای اطمینان از عدم سوء استفاده متجاوزان و حامیان آنها از تنگه هرمز برای پیشبرد اهداف تجاوزکارانه خود علیه ایران اتخاذ نموده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، وفق اصول و قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل، از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با طرفهای متجاوز و مشارکتکنندگان در تجاوزات آنها ممانعت به عمل آورده است.
همزمان جمهوری اسلامی ایران در رویکردی مسئولانه، به منظور جلوگیری از تحمیل خطرات مضاعف بر کشتیها و دریانوردان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، مجموعهای از تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده است.
بر این اساس و همانطور که بارها تصریح شده است، تنگه هرمز مسدود نیست و تردد دریایی در تنگه هرمز متوقف نشده است. دریانوردی در تنگه هرمز با رعایت تدابیر ضروری اتخاذ شده فوقالذکر و ملاحظات ناشی از وضعیت جنگی ادامه دارد.
تاکید میشود شناورها، وسایل و هرگونه ظرفیتهای متعلق به طرفهای متجاوز یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، و دیگر مشارکتکنندگان در این تجاوز، واجد وصف عبور و مرور عادی و غیرمتخاصم نبوده و در چارچوب وضعیت حقوقی ناشی از مخاصمه، وفق تصمیمها و تدابیر مراجع صلاحیتدار ایران با آنها برخورد خواهد شد.
کشتیهای غیرمتخاصم یا متعلق و مرتبط به سایر کشورها، مشروط به آنکه در عملیاتهای تجاوزکارانه علیه ایران مشارکت یا همکاری نداشته باشند و مقررات و تدابیر ایمنی و امنیتی اعلامی را رعایت کنند، در هماهنگی با مراجع صلاحیتدار ایران، میتوانند از عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز بهرهمند شوند.
بدیهی است مسئولیت هرگونه اختلال، ناامنی و خطر فزاینده در این آبراه و منطقه پیرامونی آن، مستقیماً متوجه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است که با تحمیل جنگی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران، امنیت و ثبات منطقه و نیز ایمنی و امنیت کشتیرانی بینالمللی را در معرض تهدیدی بیسابقه قرار دادهاند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید میکند که هرگونه ترتیبات، ابتکار یا سازوکار مرتبط با ایمنی و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان باید با رعایت کامل حقوق و مصالح دولت جمهوری اسلامی ایران، در هماهنگی با مقامات صلاحیتدار ایران، و با در نظر گرفتن واقعیتهای ناشی از تجاوز و وضعیت مخاصمه انجام شود. بدیهی است بازگشت کامل امنیت و ثبات پایدار به این تنگه، مستلزم پایان دادن به تجاوز نظامی و خاتمه تهدیدات، توقف اقدامات بیثباتکننده رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، و احترام کامل به منافع مشروع ایران است.