به گزارش ایلنا، امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن روز جهانی نوروز، نویدبخش بهار و تجدید حیات طبیعت تصریح کرد : مردم حوزه تمدن نوروز، این عید فرخنده را که ریشه‌های عمیق ملی، فرهنگی و تاریخی دارد، با الهام و شادی فراوان و امیدها و آرزوهای تازه برای آینده‌ای بهتر جشن می‌گیرند. بدون شک، ارزش‌های والا و ایده‌های غنی آن، هزاران سال است که مردمان ما را به صلح و هماهنگی، درک متقابل، اعتماد و احترام متقابل فرا می‌خواند.

رئیس‌جمهور تاجیکستان ضمن آرزوی صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه برای ملت ایران در سال جدید تاکید کرد: معتقدم که روابط دوستانه و همکاری‌های مفید بین تاجیکستان و ایران در سایه سنت‌های نیک این عید باستانی، همچنان توسعه و تقویت خواهد یافت و محتوای عملی جدیدی را به نفع مردم دو کشور به دست خواهد آورد.

