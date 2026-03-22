روابط دوستانه و همکاریهای مفید تاجیکستان و ایران توسعه و تقویت خواهد یافت
رئیس جمهور تاجیکستان با تبریک فرا رسیدن نوروز به دولت و ملت ایران بر توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاریهای مفید بین تاجیکستان و ایران در سایه سنتهای نیک این عید باستانی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن روز جهانی نوروز، نویدبخش بهار و تجدید حیات طبیعت تصریح کرد : مردم حوزه تمدن نوروز، این عید فرخنده را که ریشههای عمیق ملی، فرهنگی و تاریخی دارد، با الهام و شادی فراوان و امیدها و آرزوهای تازه برای آیندهای بهتر جشن میگیرند. بدون شک، ارزشهای والا و ایدههای غنی آن، هزاران سال است که مردمان ما را به صلح و هماهنگی، درک متقابل، اعتماد و احترام متقابل فرا میخواند.
رئیسجمهور تاجیکستان ضمن آرزوی صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه برای ملت ایران در سال جدید تاکید کرد: معتقدم که روابط دوستانه و همکاریهای مفید بین تاجیکستان و ایران در سایه سنتهای نیک این عید باستانی، همچنان توسعه و تقویت خواهد یافت و محتوای عملی جدیدی را به نفع مردم دو کشور به دست خواهد آورد.