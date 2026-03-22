قالیباف؛ نهادهای مالی تامینکننده بودجه نظامی آمریکا از اهداف قانونی ما است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار پایگاههای نظامی، نهادهای مالی که بودجه نظامی آمریکا را تأمین میکنند، از اهداف قانونی محسوب میشوند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس به زبان انگلیسی نوشت:
«در کنار پایگاههای نظامی، نهادهای مالی که بودجه نظامی آمریکا را تأمین میکنند، اهداف قانونی محسوب میشوند.
اوراق قرضه خزانهداری آمریکا به خون ایرانیان آغشته است. اگر آنها را خریداری کنید، ضربه به داراییها و دفاتر مرکزی خود را خریداری کردهاید.
ما پرتفویهای شما را رصد میکنیم. این آخرین اخطار به شماست.»