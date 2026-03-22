ولایتی:

واکنش ولایتی در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی ایران

واکنش ولایتی در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی ایران
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی ایران واکنش نشان داد.

 

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در شبکه اجتماعی ایکس در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی ایران نوشت: رییس جمهور نابخرد آمریکا، مردم ایران را تهدید به زدن زیرساخت های برق کشور کرده است! 

وی همچنین تاکید کرد: حاکمان کشورهای عربی برای جلوگیری از ‎منطقه‌ی خاموش به ترامپ بفهمانند که ‎خلیج‌ فارس جای قماربازی نیست!

 

