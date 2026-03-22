واکنش ولایتی در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی ایران

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در شبکه اجتماعی ایکس در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی ایران نوشت: رییس جمهور نابخرد آمریکا، مردم ایران را تهدید به زدن زیرساخت های برق کشور کرده است!

وی همچنین تاکید کرد: حاکمان کشورهای عربی برای جلوگیری از ‎منطقه‌ی خاموش به ترامپ بفهمانند که ‎خلیج‌ فارس جای قماربازی نیست!