تنگه هرمز برای همه باز است جز متجاوزان
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: تنگه هرمز برای همه باز است جز متجاوزان.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیسجمهور آمریکا صراحتاً تهدید کرده است که نیروگاههای ایران را هدف قرار خواهد داد.
کسانی که مدعی «کمک به مردم ایران» بودند، ارمغانشان چه بود؟ حمله به مدارس و کشتار کودکان و غیرنظامیان، حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی، تخریب میراث و مراکز فرهنگی و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور!!!
این چهره واقعی کاسبان امنیت و متجاوزان متوهم است.
در چارچوب مواضع رئیسجمهور، تأکید میکنیم: تنگه هرمز برای همه باز است جز متجاوزان. نیروهای مسلح برای ایران و با آمادگی کامل از مردم و سرزمینمان دفاع خواهند کرد.
در عین حال، جهان _بهویژه کشورهای مسلمان و همسایگان عرب_ باید بدانند که مسئولیت این تنشزایی جدید، مستقیماً بر عهده ترامپ و نتانیاهو است.»