به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً تهدید کرده است که نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.

کسانی که مدعی «کمک به مردم ایران» بودند، ارمغانشان چه بود؟ حمله به مدارس و کشتار کودکان و غیرنظامیان، حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تخریب میراث و مراکز فرهنگی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشور!!!

این چهره واقعی کاسبان امنیت و متجاوزان متوهم است.

در چارچوب مواضع رئیس‌جمهور، تأکید می‌کنیم: ‌تنگه هرمز برای همه باز است جز متجاوزان. نیروهای مسلح ‌ برای ایران و با آمادگی کامل از مردم و سرزمین‌مان دفاع خواهند کرد.

در عین حال، جهان _به‌ویژه کشورهای مسلمان و همسایگان عرب_ باید بدانند که مسئولیت این تنش‌زایی جدید، مستقیماً بر عهده ترامپ و نتانیاهو است.»

