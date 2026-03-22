به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور آذربایجان با تبریک فرارسیدن نوروز به دولت و ملت ایران بر تلاش‌های مشترک به منظور تقویت مناسبات دوستی و همکاری میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در پیام تبریک فرا رسیدن نوروز به عنوان یادگار نیاکان والای دو ملت به دکتر پزشکیان، دولت و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که این عید فرخنده که نویدبخش شکوه بهار، مظهر عشق به طبیعت و نماد پاکی روح و نوزایی است، برای ملت‌های ایران و آذربایجان مایه بهروزی، سعادت و برکت روزافزون باشد.

علی اف در پیام خود همچنین ابراز اطمینان کرد که در راستای منافع دو ملت که با تاریخ، ریشه‌های دینی-فرهنگی و ارزش‌های معنوی مشترک به یکدیگر پیوند خورده‌اند، از این پس نیز در راستای تقویت مناسبات دوستی و همکاری میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های مشترکی به کار بسته خواهد شد.

