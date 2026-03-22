روابط عمومی وزارت اطلاعات:

عوامل دشمن در استان‌های مرکزی و گلستان شناسایی و دستگیر شدند

روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:عوامل دشمن در استان‌های مرکزی و گلستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، به نقل از کانال پایگاه اطلاع رسانی دولت روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می رساند:

با اتکاء بر «اطلاعات مردم پایه» و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان های مرکزی و گلستان، تعداد ۲۵ نفر از سربازان صهیون دستگیر و ۱۵ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند:  ۲۳ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونیستی در استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند.

این متهمین ضمن ارتباط با ستاد رسانه‌ صهیونیست‌ها (شبکه تروریستی اینترنشنال) و ارسال مختصات اماکن نظامی و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت برای این پایگاه جاسوسی و ارتباط با گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب، مترصد اقدام میدانی برای آشوب خیابانی در فراخوان‌های دشمن آمریکایی صهیونی بودند. 

همچنین شناسایی و بازداشت یک هسته‌ دو نفره‌ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی در استان گلستان که با طراحی نقشه‌ای درصدد خلع سلاح مامورین یک مرکز و پس از آن حمله به مراکز انتظامی با قصد به دست آوردن سلاح و مهمات بیشتر بودند. این مزدوران پیش از هر اقدامی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان شناسایی و دستگیر شدند. از مخفیگاه این هسته سلطنت‌طلب، مقادیر زیادی فشنگ جنگی و شکاری، انواع سلاح سرد از قبیل چاقو، قمه و شمشیر، تعداد زیادی کارت ملی و گواهینامه‌های متعلق به غیر، نارنجک صوتی و دودزا، شوکر، پرچم‌های رژیم جنایتکار آمریکا و پلاک‌های سرقتی خودرو کشف و ضبط شد.

همچنین در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، مستندات اعمال مجرمانه ۱۵ نفر سربازان صهیون فارسی زبان دشمن در خارج از کشور، برای مصادره اموال به دستگاه قضائی ارسال شد.

 

