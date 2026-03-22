حملات ارتش به صنایع هوایی رژیم صهیونیستی و محل استقرار هواپیماهای شناسایی آمریکا

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۳۹ اعلام کرد؛

بسم الله الرحمن الرحیم

از بامداد امروز، پهپادهای تهاجمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دو جبهه، صنایع هوایی «IAI» در مجاورت پایگاه هوایی بن‌گوریون و محل استقرار هواپیماهای شناسایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در منطقه را آماج حملات پهپادی خود قرار داد.

صنایع هوایی «IAI» در تولید هواپیماهای نظامی، پهپادها، موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی و فناورانه هوا و فضا برای ارتش رژیم صهیونیستی و صادرات نظامی فعالیت و نقش محوری داشته و از حساسیت بسیار بالایی برای رژیم صهیونی‌‍ برخوردار است.

مرکز عملیات پیشرفته و سامانه فرماندهی و کنترل آمریکا از سه دهه قبل در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان استقرار داشته و میزبان جنگنده‌های F۱۵، F۱۶، F۳۵ و هواپیماهای ترابری، آواکس و شناسایی است.

پیش از این نیز۵ فروند سوخت رسان آمریکایی در این پایگاه هدف قرار گرفته است.

ارتش در این اطلاعیه یادآور شده: مختصات آشیانه جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌ها و همچنین نقطه به نقطه سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‎های آمریکا در منطقه در بانک اهداف ارتش جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و برای تداوم حملات کوبنده پهپادی و موشکی، در اختیار نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.