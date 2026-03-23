بروجردی در گفتوگو با ایلنا:
تهدید ترامپ برای هدف قراردادن زیر ساختها ناشی از شکستی است که خورده
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: تهدید ترامپ برای هدف قراردادن زیرساختهای انرژی ناشی از شکستاش در تنگه هرمز است و حیثیت آمریکا به لحاظ نظامی عملاً از بین رفته است. امیدواریم پایان این جنگ، پایان حضور آمریکا در منطقه بهعنوان حداقل دستاورد باشد.
علاءالدین بروجردی در گفتوگو با ایلنا، درباره تهدید ترامپ مبنی بر اینکه اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، زیرساختهای انرژی و برق ایران را هدف قرار میدهد، گفت: دیگر همه دنیا در حال مشاهده، احساس و قضاوت هستند که امروز، در حالی که سومین هفته جنگ را سپری میکنیم، آثار شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا کاملاً محسوس است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: این مدعی ابرقدرتی جهان که اوج قدرتش در ناوهای هواپیمابر و سلاحهای نظامی خلاصه میشود، با چند موشک نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از منطقه فراری شده و آسیبهای جدی هم دیده است. با توجه به اینکه اوج تکنولوژی فضایی آنها در جنگندههای ۳۵ است، به فضل الهی، با قدرت خداوند متعال و با همت رزمندگان همگان شاهد بودند که هم اف-۳۵، اف-۱۵، اف-۱۶ و هواپیمای سوخت رسان آنها ساقط شد.
وی یادآور شد: این اتفاقات در شرایطی است که در دوران چند دهه تحریم، هیچ امکانات ویژهای در حوزه پدافند از جای دیگری دریافت نکردیم و آنچه اتفاق افتاده، به فضل الهی از توان متخصصین ایرانی و فرزندان غیور این آب و خاک است.
بروجردی تاکید کرد: در دنیا کشوری را سراغ ندارید که بتواند در مقابل آمریکا قد علم کند؛ ما تمام پایگاههای آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار دادهایم و همچنان با قدرت در مقابل آمریکا عمل میکنیم و عملاً بازنده این جنگ، آمریکاست.
وی افزود: فرد مغروری مانند ترامپ که در توهم قدرت به سر میبرد، وقتی میبیند حیثیتاش در عرصه منطقه و جهان زیر سؤال رفته، اینگونه تهدید میکند که بلافاصله قرارگاه خاتم و رئیس مجلس هم پاسخ و هشدار جدی را دادند که اگر دست از پا خطا کنند، پاسخ خواهند گرفت و ما کلیه مراکز انرژی در منطقه را که در اختیار آمریکاست، هدف قرار میدهیم و مختل میکنیم؛ بهگونهای که اساساً زندگی در این منطقه برای آمریکا مختل خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعتاً این تهدیدی که ترامپ مطرح کرده، ناشی از ضعف در حوزه قدرت است و حیثیت آمریکا به لحاظ نظامی عملاً از بین رفته است. امیدواریم پایان این جنگ، پایان حضور آمریکا در منطقه بهعنوان حداقل دستاورد باشد؛ همانگونه که پس از ۴۷ سال توانستیم کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیریم و امروز با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این تنگه بهصورت هوشمند مدیریت میشود، در سایر عرصهها هم به همین صورت خواهد بود. بنابراین اگر بخواهند اقدامی انجام دهند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که بارها کشورهای اروپایی عدم همکاری خودشان را با اسرائیل و آمریکا در جنگ علیه کشورمان اعلام کردهاند چرا دوباره این موضوع از سوی نتانیاهو مطرح شده که کشورهای دیگر به کمک آنها بیایند و این یارکشی ناشی از چیست، گفت: ناتو یک مجموعه نظامی در دنیا است و سابقه چندینساله دارد و فرض بر این است که هر کشوری که درگیری نظامی پیدا کند، دیگران به کمک آن بیایند، اما دریوزگی ترامپ به حدی رسید که دست گدایی به سوی همپیمانان اروپایی خود، حتی انگلیس، دراز کرده و همه با صراحت این درخواست را رد کردهاند و اعلام کردهاند که حاضر نیستند در این جنگ درگیر شوند؛ زیرا وقتی مشاهده میکنند مدعی قدرتمندترین ارتش دنیا عملاً شکست خورده و در تنگه هرمز هم نتوانسته اقدامی انجام دهد و صدها کیلومتر از جمهوری اسلامی ایران در دریا فاصله گرفته است، این نشاندهنده شکست آمریکا است.
بروجردی خاطرنشان کرد: طبیعتاً آنها حاضر نیستند در این شکست حیثیت خودشان را عرضه کنند و تبعات آن را بپذیرند. بنابراین، به نظر من کشور دیگری هم حاضر نخواهد بود وارد این درگیری شود؛ چراکه آمریکایی که مدعی بزرگترین و قدرتمندترین ارتش دنیا است و رژیم صهیونیستی که مدعی چهارمین ارتش قدرتمند جهان است، شکست خوردهاند و ورود دیگران هم تغییری در موازنه قدرت ایجاد نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: ما به فضل الهی در عرصه نظامی، علیرغم همه محدودیتها و تحریمها، با اقتدار عمل کردهایم که همه اینها بدون تردید از لطف خداوند متعال است و این پیروزی، انشاءالله تا نقطه نهایی استمرار خواهد داشت.