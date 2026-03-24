لاهوتی در گفتوگو با ایلنا:
اقتصاد مقاومتی کشور را در جنگ سرپا نگه داشته است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ بهعنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» گفت: دستاوردهای این رویکرد در حوزههایی مانند تأمین سوخت، تولیدات کشاورزی و صنایع دفاعی در شرایط جنگی نمایان شده، اما برای تحقق کامل اهداف، باید با کاهش نقش دولت و تقویت بخش خصوصی، نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
مهرداد بائوج لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نامگذاری سال ۱۴۰۵ «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» توسط رهبری، گفت: رهبری شهید ما سالها را با نامهای متفاوت در راستای اقتصاد مقاومتی نامگذاری میکردند چراکه معتقد بودند تنها راه مدیریت شرایط کشور ما همین اقتصاد مقاومتی است و اکنون هم تا حدودی آثار آن نمایان شده است. ممکن است به آن اهدافی که مدنظر بوده، بهطور کامل نرسیده باشیم، اما آثار بسیاری از این خودکفاییها را در همین جنگ تحمیلی پیش رو مشاهده کردیم.
وی یادآور شد: بهعنوان مثال، در گذشته حدود ۵۰ درصد بنزین را وارد میکردیم، اما اکنون به جایی رسیدهایم که اگر مصرف را مدیریت کنیم، تولید ما به اندازه مصرف خواهد بود و اکنون بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف داریم. اقتصاد مقاومتی یعنی همین که بتوانیم کالا را در داخل کشور تولید کنیم.
لاهوتی خاطرنشان کرد: البته در بخش کشاورزی، علیرغم همه گلایههایی که وجود دارد و باید سرمایهگذاری بسیار وسیعتری نسبت به اعدادی که اکنون انجام میشود، صورت گیرد. اما همین حالا هم ما ۱۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی در داخل کشور تولید میکنیم و آثار آن را اکنون میبینیم.
نماینده لنگرود ادامه داد: اکنون مشاهده میکنید بسیاری از کشورهایی که واردکننده هستند دچار آسیب شدهاند، اما در همین شرایط جنگی میبینیم که عمده کالاهای اساسی ما در کشور تأمین است. ممکن است در برخی موارد، به طور مثال قیمت مرغ اندکی افزایش داشته باشد، اما در مجموع مردم دغدغه کالاهای اساسی را ندارند. چرا ندارند؟ آیا این موضوع از قبل پیشبینی شده بود؟ بله، ما بر اساس شاخصهایی باید برای مدتی ذخایر غذایی داشته باشیم که این امری طبیعی در همه جای دنیاست و در کشور ما هم وجود دارد.
وی بیان کرد: نکتهای که وجود دارد این است که آثار اقتصاد مقاومتی که رهبری شهید ما همواره بر آن تأکید میکردند، در بسیاری از موارد مشاهده میشود اگرچه به اهداف مدنظر ایشان بهطور کامل نرسیدهایم، اما به نسبت، کارهایی در کشور انجام شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در حوزه دفاعی، زمانی حدود ۹۵ درصد صنایع دفاعی ما وابسته بود، اما اکنون کاملاً برعکس شده است. آثار آن را هم در همین جنگ مشاهده میکنید؛ بهگونهای که حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد صنایع دفاعی را خودمان تولید میکنیم و حتی بخشی از تولیدات نظامی را صادر میکنیم. تصور کنید اگر در مقوله امنیت، در این تهاجمی که به این عظمت علیه کشور ما صورت گرفته است، اگر اقتصاد ما مقاوم نبود، صنایع دفاعی برای خودمان نبود و این توانمندی وجود نداشت و ما در حوزه دفاعی تولید نداشتیم، چه اتفاقی رخ میداد.
وی تاکید کرد: معتقدم با توجه به تأکید رهبری جدید بر این موضوع و با توجه به ضرورت آن، باید این مسیر را ادامه دهیم، چرا که امروز ما این آثار را در کشور خودمان مشاهده کردیم، درحالی که اگر وضعیت فعلی یک ماه دیگر ادامه پیدا کند، بسیاری از کشورهای عربی همسایه ما دچار مشکل خواهند شد، زیرا اقتصاد آنها از نیروی کار تا متخصصان وابسته به کشورهای دیگر است.
لاهوتی افزود: این شرایط ایجاب میکند که انشاءالله پس از عبور از بحران جنگ، به بخش خصوصی توجه جدیتری داشته باشیم. باید بخش خصوصی را بهعنوان یک عامل مهم اقتصادی باور کنیم؛ نه این که شعار بدهیم واقعا باید این مهم را باور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، نقدینگی موجود در جامعه به سمت خرید زمین، طلا و ارز هدایت میشود، در حالی که باید این نقدینگی را مدیریت کنیم تا به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی مولد هدایت شود. لازم است اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب نگرانی نداشته باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نباید از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی نگران باشیم و نباید از دستیابی به بهرهوری مناسب هراس داشته باشیم، گفت: باید تلاش کنیم در سال ۱۴۰۵ سهم سبد دولت در اقتصاد را کاهش دهیم و آن را به حداقل برسانیم. معنی ندارد که دولت در تمامی ابعاد اقتصادی حضور داشته باشد، باید نقش دولت هدایت، حمایت و نظارت باشد، نه تصدیگری، در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد ۲۰ درصد و سهم سبد دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد است که این وضعیت صحیح نیست. باید این سهم کاهش یابد و بخش خصوصی تقویت شود.