خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی قوه قضاییه به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان

سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۳۰۵۵ برای ثبت درخواست‌های کارشناسی در حوزه خسارات جنگی، خدمات حقوقی و قضایی و همچنین مشاوره خانواده آماده خدمت به مردم سراسر کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه - نظر به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ارائه خدمات ویژه حقوقی و قضایی به شهروندان آسیب‌دیده از جنگ و همچنین مستندسازی جنایت‌های رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران؛ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از نخستین روز‌های آغاز «نبرد رمضان» و با اتکا به تجربیات حاصل از جنگ ۱۲ روزه و همچنین حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، عملیات گسترده‌ای را برای ثبت شکایت حقوقی شهروندان از دشمن متجاوز و ارائه خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی به شهروندان آسیب‌دیده در سراسر کشور ساماندهی و اجرا کرده است.

در همین راستا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۳۰۵۵ برای ثبت درخواست‌های کارشناسی در حوزه خسارات جنگی، خدمات حقوقی و قضایی و همچنین مشاوره خانواده راه‌اندازی شده است تا شهروندان با ارسال نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، موضوع درخواست و استان محل سکونت بتوانند از خدمات مرکز بهره‌مند شوند.

همچنین ۸۰ روانشناس خبره از میان مشاوران خانواده مرکز برای ارائه خدمات پشتیبانی روحی و روانی به مردم سازماندهی شده‌اند. این خدمات از طریق سامانه تلفنی ۱۲۹ در ساعات روز تا ساعت ۱۷ به‌صورت زنده ارائه می‌شود و پس از آن نیز از طریق انتقال تماس تلفنی ادامه می‌یابد.

اخبار مرتبط
