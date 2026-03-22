واکنش عارف به تهدید علیه زیرساختهای حیاتی ایران:
ما در دفاع از مردم و سرزمین خود تردید نخواهیم کرد
معاون اول رئیس جمهور گفت:حمله به تأسیسات عمومی بهمنزله هدف قرار دادن مستقیم مردم و نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بینالملل است و جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت و سرزمین خود قاطعانه عمل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در واکنش به تهدید علیه زیرساختهای حیاتی کشور در پیامی نوشت:
بسمالله الرحمن الرحیم
دیشب، همان کسی که تا دیروز از «دوستی با مردم ایران» سخن میگفت، در ادامه جنایتهایش در حق ملت و کشور ایران صریحاً تهدید کرد که نیروگاههای برق ایران را هدف قرار خواهد داد؛ تهدیدی که نشان داد مخاطب واقعی این سیاستها مستقیما خود مردم ایراناند.
حمله به زیرساختهای حیاتی یک ملت یعنی تهدید مستقیم علیه مردم و نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بینالملل است. حمله به زیرساخت ایران، خاموشی فراگیر در منطقه ایجاد خواهد کرد. حق دفاع مشروع محفوظ است و ادامه این مسیر، مسئولیت تبعات را متوجه تهدیدکنندگان خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران آغازگر این جنگ نبوده است، اما در دفاع از مردم و سرزمین خود تردید نخواهد کرد و ما مشخص خواهیم کرد که نقطه پایان جنگ کی و چگونه باشد.
در ایران یک حرف در میان است، وقتی پای ایران در میان است، یک ملت با همه تفاوتها در کنار هم میایستد.
ایران، با مردمش، ایستاده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور