واکنش رضایی به ادعای ترامپ برای هدف قراردادن زیرساختهای ایران
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای به ادعای رئیس جمهور آمریکا برای هدف قرار دادن زیرساختهای ایران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای کشور نوشت:
ما برق نداشته باشیم در همان ساعت هیچ سیستم آب و برقی وجود نخواهد داشت که پایگاه های آمریکایی صهیونسیتی را تغذیه کند
آقا سید مجید قاطع و آماده است. بسمالله