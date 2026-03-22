به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

«موج هفتاد و چهار» عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا امیرالمومنین علیه السلام» تقدیم به شهدای عملیلت فتح المبین در دوم فروردین سال ۶۱ در منطقه غرب رودخانه کرخه و شوش، علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ادامه سناریوهای از پیش طراحی شده بازی جنگ با تاکتیک‌های جدید و سامانه‌های ارتقا یافته اجرا شد.

پایگاه ملک سلطان آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا و لانه تروریست‌های کومله در ادامه ضربات برق آسا روزهای گذشته زیر ضرب موشک‌های عماد، فاتح، قیام و پهپادهای تهاجمی قرار گرفتند.

پایگاه‌های نظامی و مراکز امنیتی در تلآویو، پتاح تکفا، حولون و رامات‌گان نیز از صبح امروز در پی اصابت مستقیم موشک‌های سنگین قدر، خیبرشکن و خرمشهر ۴، قدرتمندانه منهدم شدند.

سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام، فروپاشی شبکه پدافند چندلایه آمریکایی و صهیونی در منطقه غرب آسیا و اختلال در سامانه پشتیبانی تسلیحات آمریکا درپی تدابیر و ضربات هوشمندانه و هنرمندانه سیستم نیروهای مسلح ج. ا ایران به دشمنان متخاصم، معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داده است.

عصبانیت و استیصال جنگ افروزان آمریکایی و صهیونیستی قابل پیش بینی بود و پیشتر نسبت به باتلاق جنگ برای آمریکا و رژیم‌صهیونیستی و جنگ منطقه‌ای و فراگیر هشدار داده شده بود. باردیگر اعلام می‌شود در صورت تکرار جنایت دشمن پست در مراکز انسانی و انرژی ایران، پاسخ متقابل ج. ا. ایران فراتر از انتظار و متفاوت از روند جاری خواهد بود.

