وی افزود: در ادامه موج هفتاد و دوم عملیات بعدی صادق ۴ نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات ترکیبی آشیانه و مخازن سوخت جنگنده‌های تروریست‌های آمریکایی صهیونی را در پایگاه منهاد و پایگاه هوایی علی السالم با حجم انبوهی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی در هم کوبید؛ این دو پایگاه طی روزهای گذشته مبدأ تهاجم به جزایر ایرانی بودند که مورد هدف قرار گرفتند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) همچنین با بیان اینکه «جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین در موج هفتاد و سوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا حیدر علیه السلام مورد هدف سخت و قاطع پرتابه‌های سامانه‌های موشکی و پهپادی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت»، اظهار کرد: تأسیسات نظامی و مراکز امنیتی در «عراد»، «دیمونا»، «ایلات»، «بئرالسبع» و «کریات گت» در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از فروپاشی سیستم پدافندی این ارتش غاصب صهیونیستی و پایگاه‌های علی السالم، منهاد، الظَفره ارتش تروریست امریکا در منطقه توسط سامانه‌های موشکی فتاح و قدر و عماد و پهپادهای انهدامی، مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

سرهنگ ذوالفقاری ادامه داد: بنابر گزارش‌های میدانی بیش از ۲۰۰ کشته و زخمی در ساعات اولیه تهاجم گزارش شده است. مقامات امنیتی صهیونیستی فشار بر خبرنگاران و شاهدان عینی برای سانسور تخریب ها و گزارش تلفات را افزایش داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مقامات امنیتی صهیونیستی فشار بر خبرنگاران و شاهدان عینی برای سانسور تخریب‌ها و گزارش تلفات را افزایش دادند، گفت: شرایط اسفناک و رها شده ساکنان اراضی اشغالی که در پی جنگ افروزی کابینه جنگی نتانیاهو دچار توسعه بحران شده‌اند، به‌ویژه برای ساکنان مناطقی از رژیم صهیونیستی که زندگی و امنیت آنان با ساخت مراکز هسته‌ای و نظامی در نزدیکی مراکز مسکونی تحت‌الشعاع قرار گرفته، قابل مشاهده است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است و کنترل دفاع از سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط ارتش صهیونیستی در حال فروپاشی است» عنوان کرد: ضروری است از مجاهدت‌های غرورآفرین نیروهای مجاهد حزب‌الله در ایجاد یک جبهه نبرد سخت و پرفشار علیه بخش‌های شمالی و مرکزی سرزمین‌های اشغالی یاد کرده و این پیروزی‌ها را به مجاهدان سرافراز و مسلمانان منطقه تبریک بگوییم.

سرهنگ ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: پیرو هشدارهای قبلی اعلام می‌کنیم چنانچه زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران از سوی دشمن مورد تهاجم قرار گیرد، کلیه زیرساخت‌های انرژی، فناوری اطلاعات و آب شیرین‌کن‌های متعلق به آمریکا و رژیم در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.