خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:

معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است

معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است
کد خبر : 1764498
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرده: معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است و کنترل دفاع از سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط ارتش صهیونیستی در حال فروپاشی است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: در ادامه سرنگونی دنباله‌دار هواگردهای دشمنان به دست مدافعان آسمان ایران در روز شنبه یک فروند پهپاد رزمی دشمن صهیونی- آمریکایی طی عملیات کشف و شناسایی نیروی پدافند هوایی ارتش و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قبل از انجام هرگونه عملیات رزمی در آسمان تهران مورد اصابت قرار گرفت و متلاشی شد.

 

وی افزود: در ادامه موج هفتاد و دوم عملیات بعدی صادق ۴ نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات ترکیبی آشیانه و مخازن سوخت جنگنده‌های تروریست‌های آمریکایی صهیونی را در پایگاه منهاد و پایگاه هوایی علی السالم با حجم انبوهی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی در هم کوبید؛ این دو پایگاه طی روزهای گذشته مبدأ تهاجم به جزایر ایرانی بودند که مورد هدف قرار گرفتند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) همچنین با بیان اینکه «جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین در موج هفتاد و سوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا حیدر علیه السلام مورد هدف سخت و قاطع پرتابه‌های سامانه‌های موشکی و پهپادی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت»، اظهار کرد: تأسیسات نظامی و مراکز امنیتی در «عراد»، «دیمونا»، «ایلات»، «بئرالسبع» و «کریات گت» در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از فروپاشی سیستم پدافندی این ارتش غاصب صهیونیستی و پایگاه‌های علی السالم، منهاد، الظَفره ارتش تروریست امریکا در منطقه توسط سامانه‌های موشکی فتاح و قدر و عماد و پهپادهای انهدامی، مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

سرهنگ ذوالفقاری ادامه داد: بنابر گزارش‌های میدانی بیش از ۲۰۰ کشته و زخمی در ساعات اولیه تهاجم گزارش شده است. مقامات امنیتی صهیونیستی فشار بر خبرنگاران و شاهدان عینی برای سانسور تخریب ها و گزارش تلفات را افزایش داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مقامات امنیتی صهیونیستی فشار بر خبرنگاران و شاهدان عینی برای سانسور تخریب‌ها و گزارش تلفات را افزایش دادند، گفت: شرایط اسفناک و رها شده ساکنان اراضی اشغالی که در پی جنگ افروزی کابینه جنگی نتانیاهو دچار توسعه بحران شده‌اند، به‌ویژه برای ساکنان مناطقی از رژیم صهیونیستی که زندگی و امنیت آنان با ساخت مراکز هسته‌ای و نظامی در نزدیکی مراکز مسکونی تحت‌الشعاع قرار گرفته، قابل مشاهده است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است و کنترل دفاع از سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط ارتش صهیونیستی در حال فروپاشی است» عنوان کرد: ضروری است از مجاهدت‌های غرورآفرین نیروهای مجاهد حزب‌الله در ایجاد یک جبهه نبرد سخت و پرفشار علیه بخش‌های شمالی و مرکزی سرزمین‌های اشغالی یاد کرده و این پیروزی‌ها را به مجاهدان سرافراز و مسلمانان منطقه تبریک بگوییم.

سرهنگ ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: پیرو هشدارهای قبلی اعلام می‌کنیم چنانچه زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران از سوی دشمن مورد تهاجم قرار گیرد، کلیه زیرساخت‌های انرژی، فناوری اطلاعات و آب شیرین‌کن‌های متعلق به آمریکا و رژیم در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار