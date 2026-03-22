سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

ضربات نیروهای مسلح همچنان ادامه دارد

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «در نبرد با جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی با کسی است که ترس به دلش راه نداشته باشد»، تصریح کرد: رزمندگان شجاع دل با غیرت و فرزندان عاشورایی فقط به پیروزی فکر می‌کنند و جز خداوند متعال از هیچکس و هیچ چیز واهمه ندارند؛ این ضربات کوبنده و مقتدرانه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری با تاکید بر اینکه جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با وحشی‌گری دنیا را به جنگلی بی‌قانون تبدیل کردند، عنوان کرد: البته خوی حیوانی از برخی عادات ضد بشری این جانیان انسان نما بالاتر است؛ فقط از این‌ها برمی‌آید که مردان زنان و کودکان بی‌گناه را به خاک و خون بکشند و بناهای فرهنگی تاریخی را تخریب کنند و ادعا کنند مدافع مردم هستند که از این کودک‌کش‌های کودک‌خوار تعجبی ندارد.

 

وی خطاب به جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: شما با حافظه تاریخی مردم نمی‌توانید بجنگید؛ حافظه‌ای که فقط و فقط شکست شما را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز به یاد دارد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان با بیان اینکه «در این نبرد پیروزی با کسی است که ترس به دلش راه نداشته باشد»، تصریح کرد: رزمندگان شجاع دل با غیرت و فرزندان عاشورایی فقط به پیروزی فکر می‌کنند و جز خداوند متعال از هیچکس و هیچ چیز واهمه ندارند؛ این ضربات کوبنده و مقتدرانه ادامه خواهد داشت.

