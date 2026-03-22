اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
بررسی سوابق داوطلبان انتخابات روستا تا ۱۵ فروردین ادامه دارد
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: بررسی سوابق داوطلبان انتخابات روستا تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و نتایج ۱۶ فروردین ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات کشور را متولی اجرای انتخابات عنوان کرد و گفت: فرایند انتخابات نیز دارای مواعید زمانی مشخصی است. اگر این مواعید زمانی به هم بخورد، داوطلبان دچار سردرگمی میشوند؛ بنابراین مجریان و ناظران باید این زمانبندیها را بهصورت دقیق دنبال کنند.
اسلامی افزود: سال ۱۴۰۴ از نظر اجرای انتخابات سال سختی بود، اما تلاش شد تمامی فرایندها با دقت دنبال شود. در این دوره، حدود ۶۶ هزار نفر برای انتخابات شورای شهر و ۲۸۰ هزار نفر برای انتخابات شورای روستا داوطلب شدند.
وی ادامه داد: بررسی سوابق داوطلبان انتخابات روستا در هیئتهای اجرایی به پایان رسیده و این روند اکنون در هیئتهای نظارت در حال پیگیری است و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و نتایج نیز ۱۶ فروردین توسط بخشداران ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی نیز با تأکید وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، همه مجموعههای استانی و ستاد مرکزی با دقت و جدیت این فرایند را دنبال میکنند. امیدواریم در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.
اسلامی با اشاره به روند بررسی صلاحیتها افزود: نظر هیئت نظارت مرکزی درباره داوطلبان شورای شهر اخذ شده و اعتراضات نیز بررسی و اعلام نظر شده است. نتایج در سامانه جامع انتخابات بارگذاری شده و فرمانداران اسامی نامزدهای نهایی را منتشر کردهاند و برای افراد تأیید شده نیز پیامک ارسال میشود.
وی درباره انتخابات تناسبی برای حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش گفت: احزاب و جبهههای سیاسی از ۲۶ اسفند تا ۲۶ فروردین فرصت دارند فهرستهای خود را به فرمانداری تهران ارائه کنند.
اسلامی با اشاره به قانون انتخابات شوراها، تصریح کرد: بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراها، در دوره هفتم انتخابات شوراها، در تهران و در دوره هشتم در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات بهصورت تناسبی و با نقشآفرینی احزاب برگزار میشود.
وی توضیح داد: در این شیوه، احزاب فهرست ۲۱ نفره ارائه میکنند و سهم هر فهرست از کرسیها بر اساس نسبت آرای کسبشده محاسبه میشود، بهطوری که ممکن است هر فهرست تعداد متفاوتی از کرسیها را به دست آورد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: در این مدل، نقش احزاب پررنگتر میشود و اگرچه داوطلبان منفرد نیز امکان ثبتنام دارند، اما بر اساس محاسبات، احتمال پیروزی آنها کمتر خواهد بود.
وی در پایان گفت: جلسات متعددی با احزاب، خانه احزاب و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده و رسانه ملی نیز نقش مهمی در تبیین این مدل انتخاباتی داشته است و امیدواریم شاهد برگزاری باشکوه انتخابات باشیم.