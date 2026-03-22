به گزارش ایلنا،در تماس تلفنی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آخرین تحولات منطقه در پی تداوم حملات نامشروع آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای سیاسی، امنیتی و انسانی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این گفت‌وگو، طرفین با اشاره به روند رو به تشدید تنش‌ها در منطقه، درباره آثار این تحولات بر ثبات منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی تبادل نظر کردند.

