به گزارش ایلنا فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت: همان طور که قبلا اعلام نمودیم دکترین نیروهای مسلح در دفاع از کیان ایران اسلامی، از دفاعی به تهاجمی تغییر یافته است و متناسب با چنین دکترینی تاکتیک های میدان نبرد را تغییر داده ایم.

سرلشکر خلبان علی عبدالهی تاکید کرد: نیروهای مسلح با بهره گیری از ظرفیت دانشمندان جوان با انگیزه و جهادی، تجهیزات و سلاح های پیشرفته ای را تولید کرده و می کنند که با استفاده از آن محاسبات دشمن را به طور کامل به هم خواهیم ریخت و دشمنان جنایتکار ایران اسلامی تاکنون گوشه هایی از آن را در میدان جنگ درک کرده اند و این روند همچنان ادامه داشته و شگفتانه های جدیدی را در میدان نبرد ایجاد خواهیم نمود.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا این را هم گفت که ایران مقتدر و نیروهای مسلح به پشتوانه مردم بی نظیر، شجاع، بصیر و مقاوم اقتدار و در صحنه بودن خود را از آغاز تجاوز دشمن تاکنون به بهترین وجه به دشمنان خود نشان داده اند و انسجام ملی و همبستگی تاریخ ساز ملت سلحشور و نیروهای مسلح پرافتخار ایران تحت تابعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی نوید پیروزی های بیشتر را پیش رو دارد.