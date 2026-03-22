خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۳۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران

ساعاتی پیش یک جنگنده متجاوز مورد هدف پدافند هوایی ارتش قرارگرفت

کد خبر : 1764436
لینک کوتاه کپی شد.

یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور هدف نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور اعلام کرد: ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانه‌های زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت. 

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، بررسی برای کسب اطلاع از سرنوشت جنگنده آغاز شده و ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار