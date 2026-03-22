ساعاتی پیش یک جنگنده متجاوز مورد هدف پدافند هوایی ارتش قرارگرفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور اعلام کرد: ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانه‌های زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، بررسی برای کسب اطلاع از سرنوشت جنگنده آغاز شده و ادامه دارد.