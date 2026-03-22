اطلاعیه شماره ۳۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران
ساعاتی پیش یک جنگنده متجاوز مورد هدف پدافند هوایی ارتش قرارگرفت
یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور هدف نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور اعلام کرد: ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانههای زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت.
بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، بررسی برای کسب اطلاع از سرنوشت جنگنده آغاز شده و ادامه دارد.