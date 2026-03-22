پژمانفر خبر داد:
انتخاب ناظر ویژه کمیسیون اصل ۹۰ برای پایش میدانی جزیره خارگ و پارس جنوبی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از ماموریت ویژه برای جعفر پورکبکانی نماینده بوشهر جهت نظارت میدانی بر زیرساختهای انرژی در بوشهر، خارگ و عسلویه خبر داد و گفت: گزارش تفصیلی از میزان خسارات، نقاط قوت پدافندی و روند بازسازی شریانهای نفتی کشور، پس از آغاز به کار مجلس جهت قرائت و تصمیمگیری کلان به صحن علنی ارائه خواهد شد.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، با اشاره به ابعاد نظارتی این کمیسیون در صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور، از ورود مستقیم به پرونده حملات اخیر دشمن صهیونی- آمریکایی به مراکز انرژی کشورمان خبر داد.
وی با اعلام ماموریت ویژه برای نظارت میدانی از جزیره خارگ، تصریح کرد: پس از تهاجم به زیرساختهای حوزه نفت و انرژی، کمیسیون اصل نود آقای جعفر پورکبکانی، نماینده مردم محترم بوشهر، گناوه و دیلم و عضو این کمیسیون را به عنوان ناظر ویژه مأمور کرد تا با حضور مستقیم در منطقه، مسائل پارس جنوبی و خارگ را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: این نظارت میدانی با هدف شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف پدافندی و عملیاتی صورت گرفته و گزارشهای منظمی از صحنه نبرد اقتصادی به صورت مستمر به کمیسیون در تهران مخابره میشود.
پژمانفر در تشریح آخرین وضعیت فعالیتهای نفتی گفت: طبق گزارشهای واصله از ناظر میدانی، خوشبختانه فرآیند استخراج، فعالیتهای حوزه نفت و بارگیری در حال حاضر بهصورت کامل در حال انجام است و آسیبهای وارده نتوانسته خلل جدی در روند فعالیتهای این بخش ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت تولید گاز در پارس جنوبی خاطرنشان کرد: اگرچه خسارات وارده تأثیراتی بر روند تولید برخی فرآوردهها داشته، اما متخصصان داخلی بلافاصله وارد عمل شده و پس از کنترل مشکلات اولیه، هماکنون در حال اصلاح ساختارها و برطرف کردن موانع برای بازگشت به ظرفیت حداکثری هستند.
رئیس کمیسیون اصل نود بر لزوم شفافیت در بررسیها تأکید کرد و افزود: این اقدام نظارتی دقیقاً برای احصای میزان آسیبها و مستندسازی اقدامات انجام شده است. گزارش نهایی کمیسیون شامل جزئیات خسارات، نقاط قوت پدافندی و نقاط ضعف مدیریتی، پس از تکمیل به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
پژمانفر در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما و دستگاههای اجرایی بر این است که فعالیتهای وزارت نفت در این شرایط حساس، با کمترین خلل ممکن ادامه یابد تا امنیت انرژی کشور و معیشت مردم تحت تأثیر تحرکات دشمن قرار نگیرد.