انتخاب ناظر ویژه کمیسیون اصل ۹۰ برای پایش میدانی جزیره خارگ و‌ پارس جنوبی

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، با اشاره به ابعاد نظارتی این کمیسیون در صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، از ورود مستقیم به پرونده حملات اخیر دشمن صهیونی- آمریکایی به مراکز انرژی کشورمان خبر داد.

وی با اعلام ماموریت ویژه برای نظارت میدانی از جزیره خارگ، تصریح کرد: پس از تهاجم به زیرساخت‌های حوزه نفت و انرژی، کمیسیون اصل نود آقای جعفر پورکبکانی، نماینده مردم محترم بوشهر، گناوه و دیلم و عضو این کمیسیون را به عنوان ناظر ویژه مأمور کرد تا با حضور مستقیم در منطقه، مسائل پارس جنوبی و خارگ را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: این نظارت میدانی با هدف شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف پدافندی و عملیاتی صورت گرفته و گزارش‌های منظمی از صحنه نبرد اقتصادی به صورت مستمر به کمیسیون در تهران مخابره می‌شود.

پژمانفر در تشریح آخرین وضعیت فعالیت‌های نفتی گفت: طبق گزارش‌های واصله از ناظر میدانی، خوشبختانه فرآیند استخراج، فعالیت‌های حوزه نفت و بارگیری در حال حاضر به‌صورت کامل در حال انجام است و آسیب‌های وارده نتوانسته خلل جدی در روند فعالیت‌های این بخش ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت تولید گاز در پارس جنوبی خاطرنشان کرد: اگرچه خسارات وارده تأثیراتی بر روند تولید برخی فرآورده‌ها داشته، اما متخصصان داخلی بلافاصله وارد عمل شده و پس از کنترل مشکلات اولیه، هم‌اکنون در حال اصلاح ساختارها و برطرف کردن موانع برای بازگشت به ظرفیت حداکثری هستند.

رئیس کمیسیون اصل نود بر لزوم شفافیت در بررسی‌ها تأکید کرد و افزود: این اقدام نظارتی دقیقاً برای احصای میزان آسیب‌ها و مستندسازی اقدامات انجام شده است. گزارش نهایی کمیسیون شامل جزئیات خسارات، نقاط قوت پدافندی و نقاط ضعف مدیریتی، پس از تکمیل به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

پژمانفر در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما و دستگاه‌های اجرایی بر این است که فعالیت‌های وزارت نفت در این شرایط حساس، با کمترین خلل ممکن ادامه یابد تا امنیت انرژی کشور و معیشت مردم تحت تأثیر تحرکات دشمن قرار نگیرد.

