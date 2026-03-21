هشدار وزارت اطلاعات به ارسال‌کنندگان محتوا به رسانه‌های معاند
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای به ارسال‌کنندگان محتوا به رسانه‌های معاند و شبکه تروریستی اینترنشنال هشدار داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، عضویت در کانال‌ها و صفحات رسانه های معاند بیگانه به ویژه شبکه تروریستی اینترنشنال و ارسال هرگونه عکس، فیلم، مطلب و موقعیت مکانی مطابق ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی و ماده ۴ قانون تشدید جرائم مقابله با رژیم صهیونی جرم محسوب می‌شود.

 

ارسال هرگونه محتوا به رسانه‌های معاند و شبکه تروریستی اینترنشنال در شرایط جنگی مستوجب اشد مجازات خواهد بود.

اگر فردی از اماکن حساس، ساختمان‌ها و یا محل‌های آسیب دیده تصویربرداری کند می‌تواند عامل دشمن آمریکایی - صهیونی باشد و در صورت اثبات به عنوان سرباز رژیم صهیونی با او برخورد خواهد شد.

در صورت مشاهده چنین مواردی تقاضا دارد موضوع را بلافاصله به کانال رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان‌های ایتا بله و روبیکا به آدرس @vaja113 با تیک آبی ارسال کنید.

پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
