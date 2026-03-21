پزشکیان:
مردم عزیز ما صحنهای استثنائی خلق کردهاند/خیابانها هرگز خالی نماند
رئیس جمهور نوشت: در اوج نبردِ قدرتمندانه رزمندگان، مردم عزیز ما صحنهای استثنائی خلق کردهاند و خیابانها هرگز خالی نماند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در اوج نبردِ قدرتمندانه رزمندگان، مردم عزیز ما نیز صحنهای استثنائی خلق کردهاند و خیابانها هرگز خالی نماند.
رئیسجمهور آمریکا گفته بود که اینها هوش مصنوعی هستند، بهتر است خبرنگارانشان بیایند تا ببینند مردم چگونه از انسانیت، حقوق خود، ملت و تمامیت کشورشان دفاع میکنند.»