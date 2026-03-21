اجتماع پرشکوه مردم در قدردانی از دریادلان ارتش/ گرامیداشت یاد شهدای ناوشکن دنا
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ شامگاه گذشته جمعی از اقشار مختلف مردم با حضور خودجوش و حماسی در مقابل ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از رشادتها و فداکاریهای کارکنان نیروی دریایی قدردانی کرده و یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا را گرامی داشتند.
در این تجمع که با حضور خانوادهها، جوانان و گروههای مختلف مردمی برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ جمهوری اسلامی ایران همدلی و همراهی خود را با دریادلان ارتش به نمایش گذاشتند.
حاضران در این گردهمایی با سر دادن شعارهایی در حمایت از رزمندگان غیرتمند نیروی دریایی ارتش و گرامیداشت شهدای ناوشکن دنا، بر وفاداری ملت ایران به مدافعان امنیت کشور تأکید و از تلاشها و ایثارگریهای شبانهروزی نیروهای مسلح قدردانی کردند.