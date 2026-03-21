حاجی‌بابایی:

وحدت به عنوان رکن اساسی کشور ‌می‌تواند ضامن ‌موفقیت باشد

​نایب رئیس مجلس با بیان اینکه وحدت ‌می‌تواند ضامن ‌موفقیت باشد، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با وحدتی مثال‌زدنی در خیابان‌ها حضور یافته و علیه جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شده، موضع‌گیری کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر انقلاب دارای مفاهیم بلندی ‌است که برای تحقق آن، مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه و تمامی ارکان قضایی و دولتی وظایف مشخصی برعهده دارند.

وی توضیح داد: اولین محور «اقتصاد مقاومتی» است که ‌ مجلس قوانین لازم را در قالب برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرده است البته در صورت نیاز به قوانین جدید، با پیشنهاد دولت و ارائه لوایح مربوطه، حتما این قوانین نیز تصویب خواهید شد تا بتوانیم در این حوزه گام‌های مؤثری برداریم.

حاجی بابایی همچنین با اشاره به بخشی از پیام رهبر انقلاب درباره وحدت، گفت: وحدت به عنوان رکن اصلی و اساسی کشور ‌می‌تواند ضامن ‌موفقیت باشد کما اینکه امروز ملت بزرگ ایران با وحدتی مثال‌زدنی در خیابان‌ها حضور یافته و علیه جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شده، موضع‌گیری کرده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان امنیت ملی‌ را ‌اساسی‌ترین رکن برای یک کشور و ملت دانست و افزود: ‌امنیت ملی زیربنای پیشرفت‌ کشور است؛ با امنیت اقتصاد شکل می‌گیرد، مردم با آرامش زندگی می‌کنند و جامعه می‌تواند روند رشد و بالندگی خود را طی کند.

