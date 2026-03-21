وی توضیح داد: اولین محور «اقتصاد مقاومتی» است که ‌ مجلس قوانین لازم را در قالب برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرده است البته در صورت نیاز به قوانین جدید، با پیشنهاد دولت و ارائه لوایح مربوطه، حتما این قوانین نیز تصویب خواهید شد تا بتوانیم در این حوزه گام‌های مؤثری برداریم.

حاجی بابایی همچنین با اشاره به بخشی از پیام رهبر انقلاب درباره وحدت، گفت: وحدت به عنوان رکن اصلی و اساسی کشور ‌می‌تواند ضامن ‌موفقیت باشد کما اینکه امروز ملت بزرگ ایران با وحدتی مثال‌زدنی در خیابان‌ها حضور یافته و علیه جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شده، موضع‌گیری کرده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان امنیت ملی‌ را ‌اساسی‌ترین رکن برای یک کشور و ملت دانست و افزود: ‌امنیت ملی زیربنای پیشرفت‌ کشور است؛ با امنیت اقتصاد شکل می‌گیرد، مردم با آرامش زندگی می‌کنند و جامعه می‌تواند روند رشد و بالندگی خود را طی کند.