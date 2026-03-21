انهدام پهپاد دشمن متجاوز توسط نیروی پدافند هوایی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ یک فروند پهپاد رزمی و مسلحِ دشمن صهیونی-آمریکایی، طی عملیات کشف و شناسایی نیروی پدافند هوایی ارتش، قبل از انجام هر گونه عملیات رزمی در آسمان تهران، مورد اصابت قرار گرفت و متلاشی شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تا کنون، افزون بر انهدام ۱۲۷ فروند انواع پهپادهای پیشرفته دشمن، چند فروند از انواع جنگنده‎های باسرنشین رژیم صهیونی و آمریکا مورد هدف انواع سامانه‌های موشکی زمین به هوای شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور قرار گرفته که تعدادی از آن‌ها ساقط شده و تعدادی با آتش پدافند هوایی، با تحمل آسیب‌های جدی، از حریم هوایی کشور خارج شده ‎اند.