دریادار تنگسیری:

در همه جزایر ایرانی ⁧گور متجاوزان ⁩کودک‌کش را آماده کرده‌ایم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در همه جزایر ایرانی گور متجاوزان ⁩کودک‌کش را آماده کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: تاسیسات دو پایگاه هوایی المنهاد و علی السالم، آشیانه‌ها و مخازن سوخت هواگردهای آمریکایی-صهیونی را با حجم انبوهی از موشک بالستیک و پهپاد انهدامی درهم کوبید.‌این پایگاه‌ها مبدأ تهاجم به ⁧جزایر ایرانی ⁩ بود.‌ 

فرمانده نیروی دریایی سپاه این را هم گفت که در همه جزایر ایرانی گور متجاوزان ⁩کودک‌کش را آماده کرده‌ایم.

 

