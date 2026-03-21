به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: تاسیسات دو پایگاه هوایی المنهاد و علی السالم، آشیانه‌ها و مخازن سوخت هواگردهای آمریکایی-صهیونی را با حجم انبوهی از موشک بالستیک و پهپاد انهدامی درهم کوبید.‌این پایگاه‌ها مبدأ تهاجم به ⁧جزایر ایرانی ⁩ بود.‌