دریادار تنگسیری:
در همه جزایر ایرانی گور متجاوزان کودککش را آماده کردهایم
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در همه جزایر ایرانی گور متجاوزان کودککش را آماده کردهایم.
به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: تاسیسات دو پایگاه هوایی المنهاد و علی السالم، آشیانهها و مخازن سوخت هواگردهای آمریکایی-صهیونی را با حجم انبوهی از موشک بالستیک و پهپاد انهدامی درهم کوبید.این پایگاهها مبدأ تهاجم به جزایر ایرانی بود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه این را هم گفت که در همه جزایر ایرانی گور متجاوزان کودککش را آماده کردهایم.