بسم‌الله الرحمن الرحیم

نوروز باستانی و حلول سال نو نماد تحول، رویش و تجلی اراده‌ی الهی را به پیشگاه ملت شریف، بصیر و تمدن‌ساز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. شکوهِ حضور حماسی و مؤمنانه‌ی شما مردم آگاه از آغاز جنگ رمضان، برگ زرین دیگری بر دیوانِ افتخارات و اقتدارِ درون‌زای این مرز و بوم افزود. این اهتمامِ هوشمندانه، ترجمانِ راستینِ پیوندِ عمیقِ امت و امامت و نشان‌دهنده‌ پویاییِ سرمایه‌ی اجتماعیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

در همین راستا و به منظور صیانت از وحدت و امنیت ملی، اجتماعات خونخواهی قائد شهید امت وبیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام در میادین شهرهای سراسر کشور همانند شب‌های گذشته هر شب رأس ساعت ۲۰ استمرار و تداوم خواهد داشت و در تهران این مراسم در میادین ۲۲ گانه برگزار می شود.