اطلاعیه شماره ۲۵ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
دعوت به استمرار حضور در میادین شهرهای سراسر کشور
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از مردم ایران برای استمرار حضور در میادین شهرهای سراسر کشور رأس ساعت ۲۰، دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
نوروز باستانی و حلول سال نو نماد تحول، رویش و تجلی ارادهی الهی را به پیشگاه ملت شریف، بصیر و تمدنساز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینماییم. شکوهِ حضور حماسی و مؤمنانهی شما مردم آگاه از آغاز جنگ رمضان، برگ زرین دیگری بر دیوانِ افتخارات و اقتدارِ درونزای این مرز و بوم افزود. این اهتمامِ هوشمندانه، ترجمانِ راستینِ پیوندِ عمیقِ امت و امامت و نشاندهنده پویاییِ سرمایهی اجتماعیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
در همین راستا و به منظور صیانت از وحدت و امنیت ملی، اجتماعات خونخواهی قائد شهید امت وبیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام در میادین شهرهای سراسر کشور همانند شبهای گذشته هر شب رأس ساعت ۲۰ استمرار و تداوم خواهد داشت و در تهران این مراسم در میادین ۲۲ گانه برگزار می شود.