به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پی حمله وحشیانه تجاوزگرانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی که منجر به خساراتی به بیمارستان اندیمشک شده است با استاندار خوزستان تماس تلفنی برقرار کرد. محور اصلی این گفتگوی فوری، بررسی آخرین وضعیت بیمارستان دولتی امام علی (ع) شهرستان اندیمشک بود.

در این تماس، سیدمحمدرضا موالی‌زاده؛ استاندار خوزستان گزارشی مشروح از روند رسیدگی به مجروحان احتمالی و میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های بیمارستان ارائه داد.

متعاقب این گزارش، محمدرضا عارف با تأکید بر اهمیت حیاتی خدمات درمانی، دستورات اکید و لازم را برای تسریع در رسیدگی به تمامی مجروحان احتمالی و همچنین تقویت فوری امکانات و خدمات درمانی این مرکز درمانی صادر کرد.

این دستورات بلافاصله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد تا با بسیج تمامی امکانات و اعزام نیروهای متخصص در صورت نیاز، ضمن رسیدگی کامل به وضعیت بیماران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

انتهای پیام/