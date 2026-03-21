به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ در تماس تلفنی با نارندرا مودی نخست وزیر هند در خصوص مناسبات دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در پرتو تداوم تجاوزات نظامی آمریکاورژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.

رئیس جمهور کشورمان با تشریح ابعاد تجاوز و حملات غیرقانونی و جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ایران آغازکننده جنگ نبوده و دشمن متجاوز بدون هیچ دلیل و منطق و مبنای قانونی، در حین مذاکرات هسته‌ای اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان عالیرتبه نظامی و جمعی از شهروندان بی‌دفاع از جمله دانش آموزان معصوم و هدف قرار دادن تاسیاست عمومی کشورمان کرد.

پزشکیان افزود: آمریکا دبستان «شجره طیبه» میناب را از مبدأ کشورهای همسایه ایران که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله قرار داد که منجر به شهادت مظلومانه ۱۶۸ کودک دانش‌آموز بی‌گناه شد.

رئیس‌جمهور کشورمان با رد ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه تهاجم نظامی علیه ایران برای جلوگیری از ساخت بمب اتمی در ایران، تاکید کرد که در جلسات مختلفی که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شد، رهبر شهید انقلاب اسلامی به شدت با سلاح هسته‌ای مخالف بود و دستور اداری و شرعی لازم برای عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را داده بودند.

پزشکیان همچنین دیگر ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ایران «عامل ناآرامی و تشنج» در منطقه است را نیز مردود دانست و تاکید کرد این اسرائیل است که به لبنان، غزه، ایران، عراق، قطر و هرجا که می‌خواهد حمله و ترور می‌کند و با کشتن انسان‌های بی‌گناه، حمله خود را با هدف حفظ امنیت و صلح توجیه می‌کند، در صورتی که این تجاوزات منطقه را به آشوب و آتش می‌کشد.

رئیس جمهور کشورمان تاکید مکرر آمادگی ایران در گفتگوهای تلفنی و حضوری با رهبران جهان از جمله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جهت راستی‌آزمایی و پذیرش نظارت بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را به طرف هندی یادآور شد و اقدامات کاملاً غیرانسانی و غیراخلاقی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران را مایه تأسف و به شدت محکوم دانست.

پزشکیان همچنین به منظور استقرار صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، یک ساختار امنیتی متشکل از کشورهای منطقه شکل بگیرد تا صلح و امنیت در منطقه توسط خود کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان تضمین شود.

رئیس‌جمهور کشورمان همچنین لازمه پایان جنگ و درگیری در منطقه را توقف فوری تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تضمین عدم تکرار این تجاوزات در آینده دانست.

پزشکیان با توجه به ریاست دوره‌ای هند بر بریکس خواستار ایفای نقش مستقل این گروه در راستای توقف تجاوزات علیه ایران و صیانت از ثبات و امنیت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

نارندرا مودی نخست وزیر هند نیز در این گفتگو اعیاد فطر و نوروز را به رئیس جمهور، دولت و مردم ایران تبربک گفت و سالی سرشار از آرامش و صلح برای ایرانیان آرزو کرد.

نخست وزیر هند با ابراز نگرانی عمیق کشورش از تشدید تنش و درگیری در غرب آسیا، هرگونه حمله به زیرساخت‌های انرژی در منطقه را به دلیل تهدید جدی و به مخاطره کشاندن امنیت غذایی و انرژی و صادرات محصولات کشاورزی در اقصی نقاط جهان قویا محکوم کرد و خواستار تداوم تامین امتیت تنگه هرمز و آزادی کشتی‌رانی در در خلیج فارس شد.

نخست وزیر هند در این ارتباط با اشاره به تماس‌ها و گفتگوهای خود با رهبران مختلف جهان تاکید کرد: انتخاب مسیر جنگ به نفع هیچ کس نیست؛ لذا لازم است همه طرف‌ها در اسرع وقت به مسیر صلح روی آورند.

رئیس‌جمهور کشورمان و نخست‌وزیر هند همچنین در خصوص برخی موضوعات مورد علاقه و اهتمام مشترک تبادل نظر کردند.

