جوکار در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال جدید؛
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: تحقق شعار سال، نیازمند همدلی، تلاش مضاعف و همکاری مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی و اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۵ و عید سعید فطر پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّیٰ وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّیٰ»
تقارن بهار طبیعت با عید سعید فطر، جلوهای زیبا از پیوند فرهنگ، معنویت و امید در زندگی ملت بزرگ ایران است. نوروز، پیامآور نو شدن و آغاز فصلی تازه در حیات فردی و اجتماعی است و عید فطر نیز عید بازگشت انسان به فطرت پاک الهی پس از یک ماه بندگی، عبادت و مجاهدت با نفس در ماه مبارک رمضان به شمار میرود. این همزمانی مبارک فرصتی ارزشمند است تا جامعه اسلامی ما با الهام از آموزههای دینی و سرمایههای فرهنگی خود، گامهایی استوارتر در مسیر تعالی، همبستگی و پیشرفت بردارد.
ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و موسم رحمت و مغفرت الهی، فرصتی گرانبها برای خودسازی، تقویت ایمان و تحکیم پیوندهای اجتماعی بود. در این ماه پرفیض، جلوههای باشکوهی از همدلی، نوعدوستی، دستگیری از نیازمندان و مشارکت مردم در امور خیر و خدمت به یکدیگر نمایان شد که نشاندهنده عمق باورهای دینی و روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان ملت شریف ایران است. استمرار این روحیه ارزشمند میتواند سرمایهای بزرگ برای تقویت امید اجتماعی و حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی کشور باشد.
در آغاز سال جدید، توجه به نامگذاری سال و تحقق اهداف و رویکردهای آن، ضرورتی مهم برای پیشرفت کشور به شمار میرود. تحقق این اهداف نیازمند همدلی، تلاش مضاعف و همکاری همه بخشها اعم از مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی و اجتماعی است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده کشور، زمینههای رشد، تولید، پیشرفت و ارتقای معیشت مردم بیش از پیش فراهم شود.
در کنار این تحولات، یاد و خاطره رهبر شهیدمان و شهدا و همچنین رشادتها و فداکاریهای رزمندگان و مدافعان امنیت و اقتدار کشور همواره در دل ملت ایران زنده و ماندگار است. پیروزیها و افتخاراتی که به برکت مجاهدت این عزیزان و ایستادگی ملت ایران به دست آمده، نشاندهنده روحیه مقاومت، ایمان و ارادهای است که ملت بزرگ ایران در طول سالهای مختلف از خود به نمایش گذاشته است.
ملت بزرگ ایران بارها ثابت کرده است که در بزنگاههای مهم تاریخی با حضور آگاهانه و مسئولانه خود در صحنه، از ارزشها و آرمانهای کشور دفاع کرده و نقش تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف ملی ایفا نموده است. اینجانب صمیمانه از حضور پرشور و همراهی همیشگی مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی، بهویژه مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان یزد در صحنههای مختلف قدردانی مینمایم.
بیتردید با تداوم همین روحیه همبستگی، بصیرت و مسئولیتپذیری، آیندهای روشنتر در انتظار ایران اسلامی خواهد بود و کشور عزیزمان میتواند با اتکا به ظرفیتهای عظیم انسانی، فرهنگی و اقتصادی خود، مسیر پیشرفت و سربلندی را با قدرت ادامه دهد.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه فرارسیدن نوروز ۱۴۰۵ و عید سعید فطر به ملت بزرگ ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات مؤمنان در ماه مبارک رمضان را مسئلت نموده و برای همه هممیهنان عزیز، سلامتی، آرامش، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو مینمایم. امید است سال پیش رو در سایه الطاف الهی، سالی سرشار از همدلی، پیشرفت، آبادانی و موفقیت برای ملت شریف ایران باشد.
محمدصالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی