سومین جنگنده دشمن در آسمان مرکزی ایران مورد اصابت قرار گرفت
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرارگرفتن سومین جنگنده دشمن متخاصم در آسمان مرکزی ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
سومین جنگنده دشمن متخاصم متعلق به رژیم صهیونیستی از نوع F16 در ساعت 3/45 دقیقه بامداد در بخش مرکزی ایران توسط سامانههای نوین پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفت.
رهگیری و انهدام موفق بیش از ۲۰۰فروند هواگرد شامل پهپاد، موشک کروز ، سوخت رسان و جنگنده های فوق پیشرفته دشمن در 3 هفته نخست جنگ، نشان از افزایش قدرت رصد و رهگیری متجاوزین در آسمان ایران و منطقه و تقویت سپرهای دفاع هوایی کشور است.