سومین جنگنده دشمن در آسمان مرکزی ایران مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

سومین جنگنده دشمن متخاصم متعلق به رژیم صهیونیستی از نوع F16 در ساعت 3/45 دقیقه بامداد در بخش مرکزی ایران توسط سامانه‌های نوین پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفت.

رهگیری و انهدام موفق بیش از ۲۰۰فروند هواگرد شامل پهپاد، موشک کروز ، سوخت رسان و جنگنده های فوق پیشرفته دشمن در 3 هفته نخست جنگ، نشان از افزایش قدرت رصد و رهگیری متجاوزین در آسمان ایران و منطقه و تقویت سپرهای دفاع هوایی کشور است.