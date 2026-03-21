سازمان زندانها:
اعطای مرخصی گسترده به زندانیان واجد شرایط به مناسبت ایام نوروز و عید فطر
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها از اعطای مرخصی بیسابقه و گسترده به زندانیان واجد شرایط در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو و تقارن آن با عید سعید فطر خبر داد.
وی این اقدام را در راستای تحکیم کیان خانواده زندانیان و با هدف ایجاد آرامش برای آنان دانست و افزود: زندانیانی که شرایط اعطای مرخصی را داشته و حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت عمومی نباشد، از این مرخصی بهرهمند شدند.
این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: این مرخصی گسترده به گونهای برنامهریزی شده است که تعداد قابل توجهی از زندانیان بتوانند در این ایام، نوروز باستانی را در کنار خانوادههای خود سپری کنند.