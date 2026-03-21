سازمان زندانها:

اعطای مرخصی گسترده به زندانیان واجد شرایط به مناسبت ایام نوروز و عید فطر

اعطای مرخصی گسترده به زندانیان واجد شرایط به مناسبت ایام نوروز و عید فطر
رئیس سازمان زندان‌ها از اعطای مرخصی گسترده به زندانیان واجد شرایط به مناسبت ایام نوروز و عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها از اعطای مرخصی بی‌سابقه و گسترده به زندانیان واجد شرایط در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو و تقارن آن با عید سعید فطر خبر داد.

وی این اقدام را در راستای تحکیم کیان خانواده زندانیان و با هدف ایجاد آرامش برای آنان دانست و افزود: زندانیانی که شرایط اعطای مرخصی را داشته و حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت عمومی نباشد، از این مرخصی بهره‌مند شدند.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: این مرخصی گسترده به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تعداد قابل توجهی از زندانیان بتوانند در این ایام، نوروز باستانی را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
