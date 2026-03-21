«بعد از نماز صبح حرکت کردم به طرف تبریز. قبل از اذان ظهر رسیدم. خانه‌مان سرد بود. سیستم گرمایش‌اش را نتوانستیم روشن کنیم. خستگی راه یه کسر خوابم اضافه شده بود و نای جابجایی نداشتم. ۲ تا تشک زیرم و ۲ تا پتو رویم کشیدم و خوابیدم. به این فکر می‌کردم که بعضی‌ها در سرما دارند از مرزهای کشور مراقبت می‌کنند تا ما بتوانیم در گرما بخوابیم و استراحت کنیم.

بیدار که شدم رفتم مزار مادرم و بعد دیدن بعضی از اقوام. یکی از آرام‌ترین جاهای این عالم مزار مادر است. حس معنوی خاصی دارد. خیال می‌کنم آنجا بیش از آنکه بخشی از این دنیای خاکی باشد، قطعه‌ای از یک دنیای دیگر است. از خدا برای همه رفتگان طلب مغفرت و رحمت کردم.

برای افطار رفتیم پیش یکی از آشنایان. آخرین افطار ماه رمضان را دور هم بودیم. مدتی است که هرچه خوشی هست برایم تلخ می‌شود. یاد آن‌هایی می‌افتم که عزیزانشان را از دست داده‌اند و تنها مانده‌اند. و از اینکه ما دور هم جمع هستیم احساس شرمندگی می‌کنم.

دوستان درباره «استعفای دکتر» و چند تا خبر کذب دیگر از من سوال کردند. کسی که دکتر پزشکیان را بشناسد می‌داند که او اهل جازدن نیست. تا جایی که توان دارد برای کشور و مردم تلاش می‌کند. به شایعات توجه نکنید. دشمن در طراحی بازی‌های رسانه‌ای خبره است. ماییم که باید هوشیار باشیم.

نکته آخرم اینکه امروز هر سخنی از تفرقه و انشقاق داخلی به ضرر کشور و به نفع دشمنان ماست. همانطور که رهبری در پیام اول‌شان فرمودند اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به موضوعاتی که در داخل محل اختلاف است، نیست. اکنون زمان «وفا کردن و ملامت کشیدن» است.