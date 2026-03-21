درصورت تکرار تجاوز به شناورهای شخصی، اقدام متقابل شدید صورت خواهد پذیرفت

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی اعلام کرد: دشمنان آمریکایی صهیونی، به دلیل شکست‌های پی‌در‌پی و ناتوانی در مقابله با هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شناورهای شخصی و حمل‌ونقل مسافر در خلیج‌فارس را هدف قرار می دهند.

وی ادامه داد: اخطار می دهیم در صورت تکرار این تجاوز ناجوانمردانه، اقدام شدید و متقابل صورت خواهد پذیرفت.

